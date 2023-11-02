Определены лучшие игроки Азии в 2022 году

Азиатская футбольная конфедерация (AFC) назвала лучших игроков континента по итогам 2022 года.

Среди футболистов, выступающих за пределами Азии, награду получил Ким Мин-Джэ. Центральный защитник в сезоне-2022/23 выиграл Серию А с «Наполи», а летом перешел в «Баварию».

В голосовании кореец обошел Мехди Тареми («Порту», Иран) и Каору Митому («Брайтон», Япония).

Лучшим игроком внутри Азии признан хавбек «Аль-Хиляля» и сборной Саудовской Аравии Салем Аль-Досари.