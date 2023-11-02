Определены лучшие игроки Азии в 2022 году

Так-то уже 2023 заканчивается. Как говорится, 9 женщин за 1 месяц не родят ребенка.
Тормазят ребята.
Азиатская футбольная конфедерация (AFC) назвала лучших игроков континента по итогам 2022 года.
Среди футболистов, выступающих за пределами Азии, награду получил Ким Мин-Джэ. Центральный защитник в сезоне-2022/23 выиграл Серию А с «Наполи», а летом перешел в «Баварию».
В голосовании кореец обошел Мехди Тареми («Порту», Иран) и Каору Митому («Брайтон», Япония).
Лучшим игроком внутри Азии признан хавбек «Аль-Хиляля» и сборной Саудовской Аравии Салем Аль-Досари.