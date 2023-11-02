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    Определены лучшие игроки Азии в 2022 году

    Азиатская футбольная конфедерация (AFC) назвала лучших игроков континента по итогам 2022 года.

    Среди футболистов, выступающих за пределами Азии, награду получил Ким Мин-Джэ. Центральный защитник в сезоне-2022/23 выиграл Серию А с «Наполи», а летом перешел в «Баварию».

    В голосовании кореец обошел Мехди Тареми («Порту», Иран) и Каору Митому («Брайтон», Япония).

    Лучшим игроком внутри Азии признан хавбек «Аль-Хиляля» и сборной Саудовской Аравии Салем Аль-Досари.

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    Источник: твиттер Азиатской футбольной конфедерации

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    02.11.2023 10:41
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