Парень сильный. Вон вчера все видно было, где делом в академиях занимаются, а где, образно выражаясь, деньги на питание пацанов в карман кладут. Мелешин и Кокшаров. Мелешин - сплошное убожество, хотя это и так ясно было.
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высоко оценил потенциал своего одноклубника Александра Кокшарова.
- Форвард накануне дважды забил в ворота «Спартака» (3:2).
- Ему сейчас 18 лет.
- За внешнее сходство в «Краснодаре» Кокшарова называют Холандом.
– Кто раньше получит «Золотой мяч» – ваш Холанд или из «Манчестер Сити»?
– Не знаю. Я думаю, наш.