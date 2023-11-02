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    Агкацев сравнил форварда «Краснодара» с Холандом

    Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высоко оценил потенциал своего одноклубника Александра Кокшарова.

    • Форвард накануне дважды забил в ворота «Спартака» (3:2).
    • Ему сейчас 18 лет.
    • За внешнее сходство в «Краснодаре» Кокшарова называют Холандом.

    – Кто раньше получит «Золотой мяч» – ваш Холанд или из «Манчестер Сити»?

    – Не знаю. Я думаю, наш.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.11.2023 09:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1682

      SLADE2019 2 ноября, 11:44

      Парень сильный. Вон вчера все видно было, где делом в академиях занимаются, а где, образно выражаясь, деньги на питание пацанов в карман кладут. Мелешин и Кокшаров. Мелешин - сплошное убожество, хотя это и так ясно было.

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