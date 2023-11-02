Агкацев сравнил форварда «Краснодара» с Холандом

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высоко оценил потенциал своего одноклубника Александра Кокшарова.

Форвард накануне дважды забил в ворота «Спартака» (3:2).

Ему сейчас 18 лет.

За внешнее сходство в «Краснодаре» Кокшарова называют Холандом.

– Кто раньше получит «Золотой мяч» – ваш Холанд или из «Манчестер Сити»?

– Не знаю. Я думаю, наш.