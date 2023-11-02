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    Папа римский ответил, кто лучше – Месси или Марадона

    Папа римский Франциск не считает Лионеля Месси и Диего Марадону лучшими футболистами в истории.

    По его мнению, лучшим был Пеле.

    «Месси или Марадона? Я бы назвал третьего – Пеле. Марадона – великий игрок, но потерпел неудачу как человек. Месси – очень хороший человек. Но главный джентльмен – это Пеле. Человек с большим сердцем, человек с большой буквы», – сказал Франциск.

    • Месси накануне получил восьмой «Золотой мяч» в карьере.
    • Это абсолютный рекорд в истории футбола.

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    Источник: Calciomercato

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    02.11.2023 07:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 2 ноября, 16:11

      Определить сложно, тем более эти футболисты играли в разные времена. Тем не менее папа римский имеет право на такой выбор.

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