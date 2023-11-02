Папа римский ответил, кто лучше – Месси или Марадона

Определить сложно, тем более эти футболисты играли в разные времена. Тем не менее папа римский имеет право на такой выбор.
Папа римский Франциск не считает Лионеля Месси и Диего Марадону лучшими футболистами в истории.
По его мнению, лучшим был Пеле.
«Месси или Марадона? Я бы назвал третьего – Пеле. Марадона – великий игрок, но потерпел неудачу как человек. Месси – очень хороший человек. Но главный джентльмен – это Пеле. Человек с большим сердцем, человек с большой буквы», – сказал Франциск.
- Месси накануне получил восьмой «Золотой мяч» в карьере.
- Это абсолютный рекорд в истории футбола.