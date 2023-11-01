Реакция Соболева на свой отмененный гол с пенальти

Нападающий «Спартака» Александр Соболев эмоционально отреагировал на отмену своего гола в матче с «Краснодаром» (2:3).

После отмены гола с пенальти из-за двойного касания Соболев бросился к судье и накричал на того. В ответ Александр получил желтую карточку.

После матча Соболев опубликовал такой пост в телеграме.