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    Реакция Соболева на свой отмененный гол с пенальти

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев эмоционально отреагировал на отмену своего гола в матче с «Краснодаром» (2:3).

    После отмены гола с пенальти из-за двойного касания Соболев бросился к судье и накричал на того. В ответ Александр получил желтую карточку.

    После матча Соболев опубликовал такой пост в телеграме.

    • Матч в поле судил Евгений Буланов из Самары.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2023 23:05
    Комментарии5
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 1 ноября, 23:30

      Дзюба один разок его воспитывал,видимо пора этого дельфина нежного снова к Артёму отправить

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > TIMOTHY 1 ноября, 23:36

      А в следующей игре Спартака Дзюба и научит Дельфина хорошим манерам. В воскресенье увидим это своими глазами. Если Соболев не сольется с игры против Локомотива...

      4
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > TIMOTHY 2 ноября, 20:03

      Чудак

      0
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 1 ноября, 23:07

      Гримасы Соболев как обычно корчил. Других реакций у Дельфина НЕ БЫВАЕТ...(((

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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Cleaner 2 ноября, 20:04

      за чью судьбу болеете недруги?

      0
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