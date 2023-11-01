Реакция Соболева на свой отмененный гол с пенальти

Дзюба один разок его воспитывал,видимо пора этого дельфина нежного снова к Артёму отправить
Нападающий «Спартака» Александр Соболев эмоционально отреагировал на отмену своего гола в матче с «Краснодаром» (2:3).
После отмены гола с пенальти из-за двойного касания Соболев бросился к судье и накричал на того. В ответ Александр получил желтую карточку.
После матча Соболев опубликовал такой пост в телеграме.
- Матч в поле судил Евгений Буланов из Самары.
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