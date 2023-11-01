Стало известно, чем тен Хаг не устраивает игроков «Манчестер Юнайтед»

Да будучи в России чувствуется напряг в команде. На поле такая же натянутая игра через не могу. Есть ощущение, что каждый второй в команде желает хлестко надавать по лысине.
Игроки «Манчестер Юнайтед» не разделяют подход своего главного тренера Эрика тен Хага.
Им не нравится жесткость тренера и резкость в общении. Например, футболисты не поддерживают позицию тен Хага в конфликте с Джейдоном Санчо, который был отстранен от команды.
По мнению футболистов, из-за жесткости тен Хага в команде нет гармонии.
- «МЮ» идет в АПЛ 8-м.
- В последнем матче команда крупно уступила в дерби «Манчестер Сити» (0:3).
- Тен Хаг в клубе 2-й сезон.