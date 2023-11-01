Стало известно, чем тен Хаг не устраивает игроков «Манчестер Юнайтед»

Игроки «Манчестер Юнайтед» не разделяют подход своего главного тренера Эрика тен Хага.

Им не нравится жесткость тренера и резкость в общении. Например, футболисты не поддерживают позицию тен Хага в конфликте с Джейдоном Санчо, который был отстранен от команды.

По мнению футболистов, из-за жесткости тен Хага в команде нет гармонии.