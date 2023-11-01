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    • Стало известно, чем тен Хаг не устраивает игроков «Манчестер Юнайтед»

    Стало известно, чем тен Хаг не устраивает игроков «Манчестер Юнайтед»

    Игроки «Манчестер Юнайтед» не разделяют подход своего главного тренера Эрика тен Хага.

    Им не нравится жесткость тренера и резкость в общении. Например, футболисты не поддерживают позицию тен Хага в конфликте с Джейдоном Санчо, который был отстранен от команды.

    По мнению футболистов, из-за жесткости тен Хага в команде нет гармонии.

    • «МЮ» идет в АПЛ 8-м.
    • В последнем матче команда крупно уступила в дерби «Манчестер Сити» (0:3).
    • Тен Хаг в клубе 2-й сезон.

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    Источник: Daily Mail

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    01.11.2023 15:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2161

      DMитрий 1 ноября, 21:53

      Да будучи в России чувствуется напряг в команде. На поле такая же натянутая игра через не могу. Есть ощущение, что каждый второй в команде желает хлестко надавать по лысине.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5011

      Oldtrafford83 1 ноября, 18:26

      Конченные неженки, одни дорогостоящие бабы в футболе

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > Oldtrafford83 1 ноября, 20:34

      Смени ник на Лужники и узбагойся.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5011

      Oldtrafford83 > googlechromovvkontakte 2 ноября, 08:00

      Залезь обратно в свою нору и не указывай мне что делать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1520

      Sedoi_Goblin 1 ноября, 17:13

      Почему то вспомнился капитан Смоллетт из м/ф "Остров сокровищ"..Мне не нравится этот корабль,мне не нравятся эти матросы! И вообще,мне ни чего не нравится! Да,сэр! Не понял,сэр? )))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 1 ноября, 16:39

      Или кривые ноги, которые не могут создать и 5 моментов

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5337

      Бомбардиръ 1 ноября, 16:32

      Крч, за*бал.

      3
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