Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«ПСЖ» – «Монпелье»: прогноз на матч 11 тура Лиги 1, 3 ноября

1 ноября 2023, 13:15

В пятницу, 3 ноября, «ПСЖ» на своем поле сыграет с «Монпелье». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата Франции по футболу и начнется в 23:00 по московскому времени.

«ПСЖ»

Парижане идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. Команда на балл отстает от лидирующей «Ниццы». Подопечные Энрике в десяти матчах выиграли шесть встреч, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Команда забила 23 гола, но при этом пропустила девять мячей.

В последних пяти играх команда одержала четыре победы, а в одной встрече проиграла.

«Монпелье»

Подопечные Тер-Закаряна идут на 11 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков. Команда выиграла три матча, трижды сыграла вничью и потерпела три поражения – все игры были сыграны в рамках чемпионата Франции.

«Монпелье» в последних пяти матчах дважды выиграл, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Команда забила 15 голов, но при этом пропустила 11 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 73 матча, в которых «ПСЖ» выигрывал 34 раза, а «Монпелье» побеждал в 17 встречах.

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Монпелье»

На наш взгляд, парижане выглядят фаворитом предстоящего матча. Команда Энрике выиграет этот поединок с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа ПСЖ (1.27), тотал больше 2.5 (1.37).

Источник: Бомбардир
Франция. Лига 1 Монпелье ПСЖ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
21:48
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
21:39
1
Батраков сегодня дебютирует в Лиге чемпионов
20:55
5
ЦСКА получил предложение по Гонду
20:43
5
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
20:32
4
Еще два клуба Второй лиги могут прекратить существование
20:15
4
ФотоЭкс-защитник ЦСКА Бекао подписал контракт с московским клубом
19:47
1
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
19:23
1
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
4
Все новости
Все новости
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
19:55
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
8
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
17:24
3
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
1
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
2
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
5
Сафонова назвали полиглотом, шахматистом, ценителем искусства и нестандартной личностью
12:10
1
Семин оценил шансы Сафонова стать лучшим вратарем года по версии France Football
02:17
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
2
Жена Сафонова расплакалась, узнав о попадании Матвея в топ-10 лучших вратарей года
00:17
1
Во Франции высказались о шансах Сафонова стать лучшим вратарем года
Вчера, 22:55
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
Вчера, 20:55
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
Вчера, 19:57
3
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
Вчера, 19:30
2
Впервые в истории на «Золотой мяч» номинированы 10 футболистов из одного клуба
Вчера, 19:02
2
Пономарев – о попадании Сафонова в топ-10 лучших вратарей года: «Это сделали для рекламы»
Вчера, 18:37
В Госдуме прокомментировали попадание Сафонова в топ-10 лучших вратарей года по версии France Football
Вчера, 16:48
1
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
Вчера, 14:38
7
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
Вчера, 14:19
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
Вчера, 11:44
18
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
Вчера, 09:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+