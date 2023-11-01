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    «ПСЖ» – «Монпелье»: прогноз на матч 11 тура Лиги 1, 3 ноября

    В пятницу, 3 ноября, «ПСЖ» на своем поле сыграет с «Монпелье». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата Франции по футболу и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «ПСЖ»

    Парижане идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. Команда на балл отстает от лидирующей «Ниццы». Подопечные Энрике в десяти матчах выиграли шесть встреч, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Команда забила 23 гола, но при этом пропустила девять мячей.

    В последних пяти играх команда одержала четыре победы, а в одной встрече проиграла.

    «Монпелье»

    Подопечные Тер-Закаряна идут на 11 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков. Команда выиграла три матча, трижды сыграла вничью и потерпела три поражения – все игры были сыграны в рамках чемпионата Франции.

    «Монпелье» в последних пяти матчах дважды выиграл, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Команда забила 15 голов, но при этом пропустила 11 мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 73 матча, в которых «ПСЖ» выигрывал 34 раза, а «Монпелье» побеждал в 17 встречах.

    Прогноз на матч «ПСЖ» – «Монпелье»

    На наш взгляд, парижане выглядят фаворитом предстоящего матча. Команда Энрике выиграет этот поединок с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа ПСЖ (1.27), тотал больше 2.5 (1.37).

    Источник: Бомбардир

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    01.11.2023 13:15
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