Легенда бразильского футбола высказался против назначения Анчелотти в сборную: «К черту его»

Известный бразильский нападающий Ромарио выступил против Карло Анчелотти. Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» возглавит сборную Бразилии в конце сезона.

По мнению Ромарио, бразильцев должен тренировать Фернандо Диниз, который временно возглавил сборную.

«Диниз – наш лучший тренер. При нем сборная Бразилии находится в надежных руках. К черту Анчелотти! Хочу, чтобы Диниз остался», – сказал Ромарио.