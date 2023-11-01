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    • Легенда бразильского футбола высказался против назначения Анчелотти в сборную: «К черту его»

    Легенда бразильского футбола высказался против назначения Анчелотти в сборную: «К черту его»

    Известный бразильский нападающий Ромарио выступил против Карло Анчелотти. Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» возглавит сборную Бразилии в конце сезона.

    По мнению Ромарио, бразильцев должен тренировать Фернандо Диниз, который временно возглавил сборную.

    «Диниз – наш лучший тренер. При нем сборная Бразилии находится в надежных руках. К черту Анчелотти! Хочу, чтобы Диниз остался», – сказал Ромарио.

    • Диниз возглавил Бразилию этим летом. Контракт с ним рассчитан на один год.
    • В последних двух матчах бразильцы сыграли вничью и проиграли.

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    Источник: ESPN

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    01.11.2023 06:43
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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1698822581
    Сколько людей , столько и мнений.
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    zigbert
    1698840392
    Такие высказывания от Ромарио в порядке вещей. Он никогда не отличался дисциплиной на поле и вне его. Это решение должна принять бразильская ФФ.
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