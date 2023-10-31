Главный тренер «Краснодара» Ивич сказал, кто заслуживал «Золотой мяч» больше Месси

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, за кого бы голосовал в номинации на «Золотой мяч».

«Я бы проголосовал за Мбаппе. Для меня он лучший в мире», – сказал Ивич.

В понедельник, 30 октября, 36-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем премии. Церемония награждения состоялась в парижском театре Шатле.

Второе место в голосовании занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, замкнул тройку нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

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