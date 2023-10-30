Непомнящий сравнил «Краснодар» и «Зенит»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ. После 13 туров в чемпионате России продолжает лидировать «Краснодар» с 28 очками, а его ближайшим преследователем является «Зенит» с 26 баллами.

«Преимущество «Краснодара» потихоньку улетучивается, а «Зенит» выходит в лидеры? Мне кажется, это совсем ожидаемо. «Зенит» просто так никого не отпустит и не отдаст свои шансы. Что касается «Краснодара», то это единственное поражение пока, хотя без поражений вообще невозможно. То, что «Краснодар» уступил ЦСКА, это одна ситуация. «Краснодар» будет продолжать конкурировать в борьбе за чемпионство, я в этом убежден. Поэтому нас ждет интересное продолжение чемпионата.

Чемпионские амбиции «Краснодара» проверятся именно в очной встрече с «Зенитом»? Это, конечно, один из основных моментов, когда в очной встрече идет игра за шесть очков. Это так, но чаще всего это проверяется не в играх между фаворитами и лидерами, а в том, кто теряет очки с командами, далеко не главными в этом чемпионате. В этом как раз потеря. Пока «Краснодар» не терял очки с аутсайдерами, а вот «Зенит» не всегда это удавалось. Но еще все впереди. Для меня фаворит – «Зенит», как обычно, по потенциалу, по уровню, по качествам игроков, они превосходят сегодняшний «Краснодар».

Впереди у «Зенита» встреча с «Балтикой», а у «Краснодара» будут «Крылья Советов»? Я не могу ничего предполагать, но скажу так: с одной стороны, «Крылья» сейчас непредсказуемые. Вот это напряжение, которое сопровождает эту молодую команду, оно будет сказываться. А у «Зенита» проблема только в одном – каким образом Семак сможет мотивировать бригаду бразильцев? Когда они играют с вдохновением, когда они играют с удовольствием, равных в сегодняшнем российском чемпионате у них нет. Но как только они чуть-чуть сбрасывают желание играть изо всех сил, могут пострадать. Вот в этом недостаток «Зенита». Достоинство «Краснодара» в сбалансированности настроения, желания и старания», – сказал Непомнящий.