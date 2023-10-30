Тен Хаг прокомментировал крупное поражение «МЮ» от «Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру команды в последних матчах с «Манчестер Сити». В 10-м туре АПЛ «МЮ» проиграл в дерби со счетом 0:3.

«В прошлом году мы были в такой же ситуации – тоже после матча с «Сити». Мы должны забыть эту игру и восстановиться к следующей.

В этом году мы играли против «Сити» трижды, и во всех этих матчах были очень хороши. Первый тайм сегодня был хорош. Мы усложнили им задачу, и шансы были равными. Они забили первыми. Соглашусь, что во втором тайме мы действовали не так, как должны были. Но во всех трех матчах мы играли против них очень хорошо.

[О замене Хейлунда]. Расмус играет в каждом матче, и он к этому не привык. Нам пришлось потрудиться, чтобы организовать давление [на соперника]. Нужно защищать игроков и вносить новую энергию на поле.

Как тренер, вы должны действовать, когда проигрываете, особенно когда у вас есть скамейка запасных. Нужно использовать ее, чтобы добавить мощности в атаке», – сказал тен Хаг.