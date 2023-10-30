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    Тен Хаг прокомментировал крупное поражение «МЮ» от «Сити»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру команды в последних матчах с «Манчестер Сити». В 10-м туре АПЛ «МЮ» проиграл в дерби со счетом 0:3.

    «В прошлом году мы были в такой же ситуации – тоже после матча с «Сити». Мы должны забыть эту игру и восстановиться к следующей.

    В этом году мы играли против «Сити» трижды, и во всех этих матчах были очень хороши. Первый тайм сегодня был хорош. Мы усложнили им задачу, и шансы были равными. Они забили первыми. Соглашусь, что во втором тайме мы действовали не так, как должны были. Но во всех трех матчах мы играли против них очень хорошо.

    [О замене Хейлунда]. Расмус играет в каждом матче, и он к этому не привык. Нам пришлось потрудиться, чтобы организовать давление [на соперника]. Нужно защищать игроков и вносить новую энергию на поле.

    Как тренер, вы должны действовать, когда проигрываете, особенно когда у вас есть скамейка запасных. Нужно использовать ее, чтобы добавить мощности в атаке», – сказал тен Хаг.

    • «Манчестер Юнайтед» проиграл пять из шести последних матчей против «Манчестер Сити».
    • Команда Эрика тен Хага уступила в пяти играх чемпионата из десяти. Это худший результат «МЮ» за последние 37 лет. В сезоне-1986/1987 было 6 поражений.
    • «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в АПЛ, набрав 15 очков.

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 10:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1536

      k611 2 часа назад

      Сити сейчас объективно сильнее.

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      Рейтинг: +970

      sined1951 3 часа назад

      Этот тренер-болтун. Он не поднимет МЮ на вершину.

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