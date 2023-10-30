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Тен Хаг прокомментировал крупное поражение «МЮ» от «Сити»

30 октября 2023, 10:33
2

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру команды в последних матчах с «Манчестер Сити». В 10-м туре АПЛ «МЮ» проиграл в дерби со счетом 0:3.

«В прошлом году мы были в такой же ситуации – тоже после матча с «Сити». Мы должны забыть эту игру и восстановиться к следующей.

В этом году мы играли против «Сити» трижды, и во всех этих матчах были очень хороши. Первый тайм сегодня был хорош. Мы усложнили им задачу, и шансы были равными. Они забили первыми. Соглашусь, что во втором тайме мы действовали не так, как должны были. Но во всех трех матчах мы играли против них очень хорошо.

[О замене Хейлунда]. Расмус играет в каждом матче, и он к этому не привык. Нам пришлось потрудиться, чтобы организовать давление [на соперника]. Нужно защищать игроков и вносить новую энергию на поле.

Как тренер, вы должны действовать, когда проигрываете, особенно когда у вас есть скамейка запасных. Нужно использовать ее, чтобы добавить мощности в атаке», – сказал тен Хаг.

  • «Манчестер Юнайтед» проиграл пять из шести последних матчей против «Манчестер Сити».
  • Команда Эрика тен Хага уступила в пяти играх чемпионата из десяти. Это худший результат «МЮ» за последние 37 лет. В сезоне-1986/1987 было 6 поражений.
  • «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в АПЛ, набрав 15 очков.

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Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити тен Хаг Эрик
Комментарии (2)
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sined1951
1698651633
Этот тренер-болтун. Он не поднимет МЮ на вершину.
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k611
1698654752
Сити сейчас объективно сильнее.
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