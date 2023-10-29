Быстров разнес Соболева за матч с «Факелом»: «Двигался как инвалид»

Соболь очень крут! Грамотно ведет игру! Целью которой объявить отставку очередному "тренеришке". Вопрос только: Соболь сам такая умничка? Или у Иуды-банщика консультировался?
Бывшему спартаковцу Владимиру Быстрову не понравилась игра нападающего команды Александра Соболева в матче 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).
«Соболев все 90 минут передвигался как инвалид. Просто как ветеран. Так нельзя играть в футбол. Я смотрел весь матч, у него ни одного рывка не было», – сказал Быстров.
- Соболев после матча объявил бойкот прессе.
- 26-летний игрок стоит 9 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у него 11 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
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