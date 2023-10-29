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    • Быстров разнес Соболева за матч с «Факелом»: «Двигался как инвалид»

    Быстров разнес Соболева за матч с «Факелом»: «Двигался как инвалид»

    Бывшему спартаковцу Владимиру Быстрову не понравилась игра нападающего команды Александра Соболева в матче 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

    «Соболев все 90 минут передвигался как инвалид. Просто как ветеран. Так нельзя играть в футбол. Я смотрел весь матч, у него ни одного рывка не было», – сказал Быстров.

    • Соболев после матча объявил бойкот прессе.
    • 26-летний игрок стоит 9 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у него 11 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +375

      Бригадный 42 минуты назад

      Соболь очень крут! Грамотно ведет игру! Целью которой объявить отставку очередному "тренеришке". Вопрос только: Соболь сам такая умничка? Или у Иуды-банщика консультировался?

      0
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      Рейтинг: +19511

      paracetamol 45 минут назад

      Самое главное, не упал как инвалид и не ораз, как забиваемая свиня. Вот за это надо поругать! А в остальном, это его манера игры.

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      Рейтинг: +6357

      Питерский князь 55 минут назад

      Видимо у Соболева диарея. При рывках есть вероятность испачкать поле.
      :)))

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