Быстров разнес Соболева за матч с «Факелом»: «Двигался как инвалид»

Бывшему спартаковцу Владимиру Быстрову не понравилась игра нападающего команды Александра Соболева в матче 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

«Соболев все 90 минут передвигался как инвалид. Просто как ветеран. Так нельзя играть в футбол. Я смотрел весь матч, у него ни одного рывка не было», – сказал Быстров.