Аршавин прокомментировал бойкот Соболева

На мой взгляд, Аршавин ЕДИНСТВЕННЫЙ в студии, который не прогибается перед истеричным руководствои Матч ТВ, а рассуждает как профессионал, разбирающийся в футболе.
Остальные же прямо-таки либо лижут все места ведущим, чтобы их продолжали приглашать в студию и таким образом зарабатывать на жизнь, (Баженов, Мор и т. д.), либо законченные идиоты, типа Орзул, либо записные клеветники, ненавидящие «Спартак», типа Радимова, Пименова и т.д..
Но все они объединены одной задачей клеветать и унижать клуб с целью его уничтожения.
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин отреагировал на заявление спартаковца Александра Соболева. Он объявил бойкот прессе.
«Бойкот Соболева? Это хорошо. Так вам [журналистам] и надо», – сказал с улыбкой Аршавин в эфире «Матч ТВ».
- Соболева в этом месяце отстраняли от работы с основой.
- На этой неделе сообщалось, что игрок хочет покинуть клуб.
- Соболев в «Спартаке» 3 года.