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    Аршавин прокомментировал бойкот Соболева

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин отреагировал на заявление спартаковца Александра Соболева. Он объявил бойкот прессе.

    «Бойкот Соболева? Это хорошо. Так вам [журналистам] и надо», – сказал с улыбкой Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    • Соболева в этом месяце отстраняли от работы с основой.
    • На этой неделе сообщалось, что игрок хочет покинуть клуб.
    • Соболев в «Спартаке» 3 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1858

      rac531 30 минут назад

      На мой взгляд, Аршавин ЕДИНСТВЕННЫЙ в студии, который не прогибается перед истеричным руководствои Матч ТВ, а рассуждает как профессионал, разбирающийся в футболе.

      Остальные же прямо-таки либо лижут все места ведущим, чтобы их продолжали приглашать в студию и таким образом зарабатывать на жизнь, (Баженов, Мор и т. д.), либо законченные идиоты, типа Орзул, либо записные клеветники, ненавидящие «Спартак», типа Радимова, Пименова и т.д..
      Но все они объединены одной задачей клеветать и унижать клуб с целью его уничтожения.

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      Рейтинг: +2351

      Suvorov71 > rac531 16 минут назад

      Когда вижу в ящике эту слащавую ихидну Буланова, просто воротит

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      Рейтинг: +1702

      Taps > rac531 8 минут назад

      Бабе федунской скажи: больше всех обсирает спартак.

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