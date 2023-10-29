Аршавин прокомментировал бойкот Соболева

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин отреагировал на заявление спартаковца Александра Соболева. Он объявил бойкот прессе.

«Бойкот Соболева? Это хорошо. Так вам [журналистам] и надо», – сказал с улыбкой Аршавин в эфире «Матч ТВ».