Титов: «Спартаку» и Копперфилд не поможет»

Бывший спартаковец Егор Титов высказался после поражения команды от «Факела» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

«Расстраиваешься от каждого поражения, неважно, дома или на выезде. Про «Спартак» говорили как про претендента на чемпионство, который бросает перчатку «Зениту». Обидно, что эта иллюзия очень быстро развалилась. На данный момент «Спартаку» и Копперфилд не поможет. По качеству игры, футбола «Зенит» и «Краснодар» сегодня намного выше», – сказал Титов.