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Титов: «Спартаку» и Копперфилд не поможет»

28 октября 2023, 21:54
16

Бывший спартаковец Егор Титов высказался после поражения команды от «Факела» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

«Расстраиваешься от каждого поражения, неважно, дома или на выезде. Про «Спартак» говорили как про претендента на чемпионство, который бросает перчатку «Зениту». Обидно, что эта иллюзия очень быстро развалилась. На данный момент «Спартаку» и Копперфилд не поможет. По качеству игры, футбола «Зенит» и «Краснодар» сегодня намного выше», – сказал Титов.

  • «Спартак» отстает от 1-го места на 8 очков.
  • У команды 4 выездных поражения в РПЛ подряд.
  • «Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (16)
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erybov1965
1698521646
Насчет Копперфильда,все сказано верно.И это говорит,что проблема точно не в тренере.
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DOCTOR PENALTY
1698521921
Копперфилд не поможет, а Карпин смог бы.
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slavа0508
1698523092
Дело не только в тренере ... многие игроки очень сильно переоценены журналистами и так сказать специалистами . на самом деле весь средний состав ...
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paracetamol
1698527568
Копперфилд - это давно и неправда. Сейчас другие времена, они Маска ждут!
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BRO_football
1698528408
Тренера надо менять. А вы что думали? С ЦСКА вничью сыграли, то значит чёрная полоса прошла и потом только победы будут? Нет, так это не работает. Так и будет играть Спартак с переменным успехом.
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sinin
1698531557
Ну уж с фокусником загнул ..
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ivany4
1698560479
В бытность тренером Егор сказал, - на тренировках, у игроков все получается, на поле присутствуют свои законы игры. Если один-два игрока не дорабатывают, то тянут вниз всю команду. А бывает просто не везет, даже если все пашут как трактор. А теперь скажите, чем мы виноваты? Успешная команда создается 2-3 года. А за 1-2 года можно только барахтаться в верхних слоях. Алиничев добавил, - если простенькую игру команды можно поставить за год, то для объединение игроков единой целью, т.е. психология команды, дается очень тяжело и рушится очень быстро. Эх, и куда деваются разумные рассуждения бывших? Критика хороша с примерами, и при наличие своих высоких достижений в данной сфере.
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