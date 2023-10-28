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  • Абаскаль высказался после поражения «Спартака» от «Факела»

Абаскаль высказался после поражения «Спартака» от «Факела»

28 октября 2023, 17:10
9

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Факела» в 13-м туре РПЛ (0:2).

«При таких условиях и состоянии поля «Факел» – лучшая команда в чемпионате. У них два сильных, мощных форварда. Футболисты хороши в борьбе, которым не нужно много передач.

Нужно анализировать этот матч, потому я видел «Факел» и в других играх, но тогда они были намного лучше, чем сегодня. Команда поменялась, теперь с новым тренером, играет с характером при своих болельщиках. «Факел» может быть очень неудобным соперником», – сказал испанец.

  • Команда идет в таблице 4-й.
  • У «Спартака» в РПЛ 4 выездных поражения подряд.
  • Впереди кубковый матч с «Краснодаром».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Факел Абаскаль Гильермо
Комментарии (9)
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ivany4
1698502718
Молодец Абаскаль! И в лицо плюнул, и комплимент за это сказал.))
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VVM1964
1698502841
А вот у нас нападением всё хуже и хуже (((
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Alemann
1698503097
Ну надо же, какая незадача. Все соперники для свиных в этом чемпионате - неудобные ;)
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matvei_72
1698503585
Вообще то поле одинаковое для обоих команд...
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subbotaspartak
1698504364
Вы не устали?
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alex1951
1698504376
То то и оно ....что обе команды на одной поляне...ну,а когда команда терпит фиаско - оправдания это норма... И еще . Не в обиду Абаскалю сказано...А ежель Спартак победил бы? Вот вопрос вопросов.
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NewLife
1698504483
Ну чего же ты не поставил Шамара или Кейта ??))))))
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нБратишка
1698505113
т.е. про действия своей команды ничего не сказал.
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slavа0508
1698506826
Да у вас весь сезон такая игра . на любом поле ...
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