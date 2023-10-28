Абаскаль высказался после поражения «Спартака» от «Факела»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Факела» в 13-м туре РПЛ (0:2).

«При таких условиях и состоянии поля «Факел» – лучшая команда в чемпионате. У них два сильных, мощных форварда. Футболисты хороши в борьбе, которым не нужно много передач.

Нужно анализировать этот матч, потому я видел «Факел» и в других играх, но тогда они были намного лучше, чем сегодня. Команда поменялась, теперь с новым тренером, играет с характером при своих болельщиках. «Факел» может быть очень неудобным соперником», – сказал испанец.