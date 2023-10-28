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    • Абаскаль высказался после поражения «Спартака» от «Факела»

    Абаскаль высказался после поражения «Спартака» от «Факела»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Факела» в 13-м туре РПЛ (0:2).

    «При таких условиях и состоянии поля «Факел» – лучшая команда в чемпионате. У них два сильных, мощных форварда. Футболисты хороши в борьбе, которым не нужно много передач.

    Нужно анализировать этот матч, потому я видел «Факел» и в других играх, но тогда они были намного лучше, чем сегодня. Команда поменялась, теперь с новым тренером, играет с характером при своих болельщиках. «Факел» может быть очень неудобным соперником», – сказал испанец.

    • Команда идет в таблице 4-й.
    • У «Спартака» в РПЛ 4 выездных поражения подряд.
    • Впереди кубковый матч с «Краснодаром».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +27682

      slavutiq70 1 час назад

      Да у вас весь сезон такая игра . на любом поле ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      нБратишка 1 час назад

      т.е. про действия своей команды ничего не сказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20406

      NewLife 2 часа назад

      Ну чего же ты не поставил Шамара или Кейта ??))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11833

      alex1951 2 часа назад

      То то и оно ....что обе команды на одной поляне...ну,а когда команда терпит фиаско - оправдания это норма...
      И еще . Не в обиду Абаскалю сказано...А ежель Спартак победил бы?
      Вот вопрос вопросов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6568

      subbotaspartak 2 часа назад

      Вы не устали?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +975

      matvei_72 2 часа назад

      Вообще то поле одинаковое для обоих команд...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      TIMOTHY 2 часа назад

      Хороший тренер испанец,пусть работает и дальше)

      1
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      Рейтинг: +639

      Alemann 2 часа назад

      Ну надо же, какая незадача. Все соперники для свиных в этом чемпионате - неудобные ;)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +35965

      VVM1964 2 часа назад

      А вот у нас нападением всё хуже и хуже (((

      0
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      Рейтинг: +12021

      ivany4 2 часа назад

      Молодец Абаскаль!
      И в лицо плюнул, и комплимент за это сказал.))

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