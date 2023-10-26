В субботу, 28 октября, «Крылья Советов» на своем поле сыграют с «Оренбургом». Игра состоится в рамках 13 тура российской Премьер-лиги и начнется в 16:30 по московскому времени.

Самарцы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. Подопечные Игоря Осинькина в 12 матчах РПЛ выиграли шесть встреч, в трех поединках сыграли вничью и потерпели три поражения. «Крылья Советов» забили 26 голов – это лучший результат в лиге. Пропустила команда 17 мячей.

«Оренбург»

Оренбуржцы идут на 15 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков. Команда в 12 матчах РПЛ выиграла три матча, в двух встречах сыграла вничью и потерпела семь поражений. «Оренбург» забил 14 голов, но при этом пропустил 20 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 18 матчей, в которых «Крылья Советов» выиграли пять матчей, а «Оренбург» побеждал в шести играх.

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Оренбург»

В предстоящей встрече самарские «Крылья» выглядят фаворитами матча. В нынешнем сезоне команда стабильно играет с командами уровня «Оренбурга». Наш прогноз – победа «Крыльев Советов» (2.07), тотал больше 2.5 (1.70).