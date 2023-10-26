Гвардиола нашел замену для Де Брюйне в Германии

В «Манчестер Сити» задумались о поиске преемника для атакующего полузащитника Кевина Де Брюйне.

Заменить бельгийца в составе чемпиона АПЛ может Джамал Мусиала. На трансфере игрока «Баварии» настаивает Хосеп Гвардиола.

У 20-летнего хавбека не получается договориться с мюнхенцами о продлении контракта – «Сити» хочет воспользоваться этой ситуацией.