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    Гвардиола нашел замену для Де Брюйне в Германии

    В «Манчестер Сити» задумались о поиске преемника для атакующего полузащитника Кевина Де Брюйне.

    Заменить бельгийца в составе чемпиона АПЛ может Джамал Мусиала. На трансфере игрока «Баварии» настаивает Хосеп Гвардиола.

    У 20-летнего хавбека не получается договориться с мюнхенцами о продлении контракта – «Сити» хочет воспользоваться этой ситуацией.

    • Рыночная стоимость Мусиалы – 110 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел за «Баварию» 10 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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    Источник: Goal

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    26.10.2023 22:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102890

      zigbert 11 часов назад

      Мусиала конечно перспективный игрок. Все может быть если он не продлит контракт с Баварией.

      0
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      Рейтинг: +198

      Yellow 91 20 часов назад

      Не продадут. "Такая корова нужна самому"!

      1
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