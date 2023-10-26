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    • Абаскаль рассказал, какие действия игроков «Спартака» могут его разозлить

    Абаскаль рассказал, какие действия игроков «Спартака» могут его разозлить

    Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что в своей работе придает важное значение профессионализму.

    «Меня может разозлить проявление непрофессионализма. Работа в футболе – одна из лучших и самых прекрасных в мире. Это привилегия. Каждый день.

    У нас есть все необходимое, все сооружения, много людей, которые смотрят на нас с трибун, поддерживают нас, гонят нас вперед. Поэтому я не могу принять, если кто‑то не выкладывается на максимум.

    Это даже не злит меня, это озадачивает. Почему? Ты здесь, у тебя есть всe. Ты должен выполнять минимум без обсуждений. Ты должен прилагать усилия, должен чем‑то жертвовать. Потому что у нас есть всe. Честно, у нас есть всe. И иногда это тяжело понять», – сказал Абаскаль.

    • Абаскаль работает в «Спартаке» с июня 2022 года.
    • Под его руководством красно-белые выиграли бронзовые медали в прошлом сезоне.

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    Источник: YouTube-канал FC Spartak Moscow

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    26.10.2023 18:40
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +781

      timon2401 26 октября, 20:40

      Вот прав Гильермо!!! только одного не учитывает..в России эт не прокатывает))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная 26 октября, 20:20

      Состав у Спартака хороший для рпл, если не будут выкладываться в каждой игре, то нужно завязывать с футболом или в любителей переходить. На заводе, да и в шахте столько близко не заработаешь. Кто не хочет выкладываться, нужно прощаться. Тут с Абаскалем я согласен на все 100%.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +10343

      САДЫЧОК 26 октября, 19:05

      Правильно сказал!
      Это касается Соболева , который возомнил себя звездуном.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +20398

      NewLife 26 октября, 19:02

      Свое беспонтовое балабольство примени сначала к себе.

      0
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      ...
      Рейтинг: +35912

      VVM1964 > NewLife 26 октября, 21:09

      А что не так сказал то ??? (((

      1
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      ...
      Рейтинг: +20398

      NewLife > VVM1964 26 октября, 21:22

      Не так то, что мы давно не в совке живем, и моральный кодекс строителя комму...., пардон, футболизма пора уже забыть в эпоху товарно-денежных отношений. Озадаченный он - сам непрофессионал в первую очередь. Озадачивайся в другом месте (почти что по Черномырдину). Всех, кто не справляется и получает громадные деньги - вон(((

      0
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      ...
      Рейтинг: +35912

      VVM1964 > NewLife 26 октября, 21:35

      Весьма субъективное мнение ... Как по мне - так команда занимает вполне соответствующее ей место, а в кубке вышла с первого места за 2 тура ... Да и руководство Спартака не считает, что команда идет плохо ( да не безупречно и было несколько не удачных матчей, но в целом ... - не вижу причин для столь резкого демарша, да и достойной кандидатуры на замену я не вижу, а менять шило на мыло - ??? ) Не нравится лично Абаскаль - так он не доллар, что бы всем нравиться )))

      2
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      Рейтинг: +20398

      NewLife > VVM1964 26 октября, 21:54

      Отсылка к бухгалтеру ("руководство" Спартака) позабавила. Я уважаю твое мнение, хотя кардинально не согласен с полным отсутствием амбиций. Есть такая американская песенка, в которой поется: "почему муравей может тащить на себе груз в десятки раз больше собственного веса ? - потому что у него высокие надежды!"

      0
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      ...
      Рейтинг: +35912

      VVM1964 > NewLife 26 октября, 23:39

      Ну для чемпионских амбиций должны быть основания, иначе вероятность разочарования крайне высока ... Ну не тянет этот состав Спартака для подобных свершений ((( и надо правде смотреть в глаза и быть реалистом...

      0
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      Рейтинг: +20398

      NewLife > VVM1964 26 октября, 23:56

      А не тренер ли виноват частично в таком составе ? Что свет сошелся клином на Денисове и Литвинове ? и нельзя найти получше замену ?

      0
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      Рейтинг: +10343

      САДЫЧОК > NewLife 17 часов назад

      Я тоже не понимал появление Денисова,но Абаскаль видит лучше нас тобой,Денисов быстро развивает атаку, хороший пас, отбор, да не всегда защитные дела у него получаются, но он молод и силён научится быстро.
      Абаскаль крут уже тем, что вся шелупень начала , от зависти на него гнать.Значит всё правильно делает, убирая шлак.Ну и конечно знания у него приличные лицензия УЕФА про , знает всё изнутри , побывав в раздевалках Барсы и Севильи.

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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 > NewLife 16 часов назад

      Ну от игры Денисова в защите я тоже не в восторге, но пока ему достойной замены не нашлось. Что же касаемо Литвинова - это не ЦЗ и конечно он подпортил себе репутацию игрой в защите, но вот на ЕГО позиции в центре полузащиты он вполне не плох. Радует, что убрали Умярова, Чернова, слабоваты и Маслов, и Классен, Милешин, да и Игнатова можно туда добавить, но он хотя бы очень старается - но они все теперь в резерве... Что лишний раз говорит, что с таким составом тяжело, а скорее просто не реально бороться за чемпионство...

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      Рейтинг: +20398

      NewLife > VVM1964 15 часов назад

      Только не надо нагонять безысходность, как объективную данность. От дерьма надо избавляться, а не пассивно смотреть и причитать. Именно поэтому я уже не раз писал, что руководство Спартака в лице Малышева и его протеже Абаскаля это и есть дерьмо. Если по-твоему ничего нельзя изменить, надо посыпать голову пеплом и ползти на кладбище)) У меня другой подход.

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      Рейтинг: +20398

      NewLife > САДЫЧОК 15 часов назад

      "у него приличные лицензия УЕФА про "
      Напомнил мне еврейский анекдот:
      -Ты слышал Изя, говорят завтра будет погром ?
      -А я по паспорту русский
      -Бить будут не по паспорту, а по морде))

      0
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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 > NewLife 15 часов назад

      Быстро только кошки родятся - вот мой подход, он же - "торопись медленно", он же - "поспешишь - людей насмешишь", ... И еще - не нравится лозунг большевиков - "весь мир до основанья мы разрушим, ну а затем..." МЕНЯТЬ НАДО, НО НЕ ШИЛО НА МЫЛО - ЛИШЬ БЫ ПОМЕНЯТЬ, А ВДУМЧИВО И КАЧЕСТВЕННО !!! А голову я не посыпаю пеплом и не причитаю - я воспринимаю нынешний результат, как соответствующий исходным данным...

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      ...
      Рейтинг: +10343

      САДЫЧОК > NewLife 14 часов назад

      У Черчесова только морда и паспорт- знаний НОЛЬ!

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      Рейтинг: +20398

      NewLife > САДЫЧОК 13 часов назад

      Откуда ты приплел Черчесова, я эту фамилию даже не выговариваю. Если отвечаешь мне пиши коммент по тому, что я писал, а не фантазийную пургу.

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      Рейтинг: +20398

      NewLife > VVM1964 13 часов назад

      Что я писал про шило и мыло, где я был против "вдумчиво и качественно" ? Любишь пословицы, вот тебе еще для коллекции: " под лежащий камень вода не течет)

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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 > NewLife 11 часов назад

      А где я пишу "про лежачий камень" - потихоньку ротация состава идет, возможно медленно, но главное что бы приобретались качественные футболисты - ну вот как Бабич ( вроде как пришелся ко двору ) ... И в первую очередь, я бы сейчас искал центр. напа, чтобы Соболев не кочевряжился, да и замена ему нужна и конкуренция !

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 26 октября, 18:50

      Вот это и есть российский менталитет.
      Зачем я буду "пахать" , когда у меня всё есть.

      8
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