Абаскаль рассказал, какие действия игроков «Спартака» могут его разозлить

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что в своей работе придает важное значение профессионализму.

«Меня может разозлить проявление непрофессионализма. Работа в футболе – одна из лучших и самых прекрасных в мире. Это привилегия. Каждый день.

У нас есть все необходимое, все сооружения, много людей, которые смотрят на нас с трибун, поддерживают нас, гонят нас вперед. Поэтому я не могу принять, если кто‑то не выкладывается на максимум.

Это даже не злит меня, это озадачивает. Почему? Ты здесь, у тебя есть всe. Ты должен выполнять минимум без обсуждений. Ты должен прилагать усилия, должен чем‑то жертвовать. Потому что у нас есть всe. Честно, у нас есть всe. И иногда это тяжело понять», – сказал Абаскаль.