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  • Абаскаль рассказал, какие действия игроков «Спартака» могут его разозлить

Абаскаль рассказал, какие действия игроков «Спартака» могут его разозлить

26 октября 2023, 18:40
19

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что в своей работе придает важное значение профессионализму.

«Меня может разозлить проявление непрофессионализма. Работа в футболе – одна из лучших и самых прекрасных в мире. Это привилегия. Каждый день.

У нас есть все необходимое, все сооружения, много людей, которые смотрят на нас с трибун, поддерживают нас, гонят нас вперед. Поэтому я не могу принять, если кто‑то не выкладывается на максимум.

Это даже не злит меня, это озадачивает. Почему? Ты здесь, у тебя есть всe. Ты должен выполнять минимум без обсуждений. Ты должен прилагать усилия, должен чем‑то жертвовать. Потому что у нас есть всe. Честно, у нас есть всe. И иногда это тяжело понять», – сказал Абаскаль.

  • Абаскаль работает в «Спартаке» с июня 2022 года.
  • Под его руководством красно-белые выиграли бронзовые медали в прошлом сезоне.

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Источник: YouTube-канал FC Spartak Moscow
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (19)
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NewLife
1698336162
Свое беспонтовое балабольство примени сначала к себе.
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САДЫЧОК
1698336311
Правильно сказал! Это касается Соболева , который возомнил себя звездуном.
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шахта Заполярная
1698340813
Состав у Спартака хороший для рпл, если не будут выкладываться в каждой игре, то нужно завязывать с футболом или в любителей переходить. На заводе, да и в шахте столько близко не заработаешь. Кто не хочет выкладываться, нужно прощаться. Тут с Абаскалем я согласен на все 100%.
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timon2401
1698342038
Вот прав Гильермо!!! только одного не учитывает..в России эт не прокатывает))
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