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Абаскаль описал «Спартак» тремя словами

26 октября 2023, 18:08
4

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попробовал описать свою команду тремя словами.

«Не знаю, как описать «Спартак» тремя словами. Три слова – слишком мало!

Для меня одно слово – это футбол, потому что здесь просто чувствуется запах футбола.

Еще одно слово – работа. Люди приходят сюда каждый день работать. Я очень это ценю. Мы можем изменить многое, даже поменять тренера, но «Спартак» – это работа. Здесь люди трудятся.

Третье слово – семья. После всех месяцев, поведенных вместе, мы каждый день чувствуем себя семьей, а это место – домом», – сказал Абаскаль.

  • Абаскаль работает в «Спартаке» с июня 2022 года.
  • Под его руководством красно-белые выиграли бронзовые медали в прошлом сезоне.

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Источник: YouTube-канал FC Spartak Moscow
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (4)
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NewLife
1698335966
Абассаль, писай на себя, а не на Спартак. Бомбардир, во избежание недоразумений ставьте ударения в заголовках.
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raritet
1698336472
Спартак - это прежде всего легендарное имя. Команда - это такое дело, что трех слов маловато. Одно из основных понятий характерных для всего нашего футбола- распил бюджетных средств. Все остальное , как семья, работа - это детишкам на ночь вместо сказочки.
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