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    Абаскаль описал «Спартак» тремя словами

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попробовал описать свою команду тремя словами.

    «Не знаю, как описать «Спартак» тремя словами. Три слова – слишком мало!

    Для меня одно слово – это футбол, потому что здесь просто чувствуется запах футбола.

    Еще одно слово – работа. Люди приходят сюда каждый день работать. Я очень это ценю. Мы можем изменить многое, даже поменять тренера, но «Спартак» – это работа. Здесь люди трудятся.

    Третье слово – семья. После всех месяцев, поведенных вместе, мы каждый день чувствуем себя семьей, а это место – домом», – сказал Абаскаль.

    • Абаскаль работает в «Спартаке» с июня 2022 года.
    • Под его руководством красно-белые выиграли бронзовые медали в прошлом сезоне.

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    Источник: YouTube-канал FC Spartak Moscow

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    26.10.2023 18:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6348

      Питерский князь 26 октября, 23:07

      Опущенный жизнью клуб!
      :)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4775

      ПалкоВводецъ (returned) 26 октября, 20:00

      Я одним словом опишу Спартак- Лузеры! Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7881

      Semenycch 26 октября, 19:38

      Абаскаль опИсал «Спартак»?.. Не мешно!

      1
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      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная > Semenycch 26 октября, 20:50

      Не мешно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4312

      raritet 26 октября, 19:07

      Спартак - это прежде всего легендарное имя. Команда - это такое дело, что трех слов маловато. Одно из основных понятий характерных для всего нашего футбола- распил бюджетных средств. Все остальное , как семья, работа - это детишкам на ночь вместо сказочки.

      0
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      Рейтинг: +20398

      NewLife 26 октября, 18:59

      Абассаль, писай на себя, а не на Спартак. Бомбардир, во избежание недоразумений ставьте ударения в заголовках.

      0
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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 > NewLife 26 октября, 20:24

      Недоразумение только у недорослей в головах ((( И судя по всему, все они представители одной команды !(

      1
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      Рейтинг: +22

      Порванная хрюканина 26 октября, 18:18

      Пусть обращается, помогу описать тремя буквами

      4
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