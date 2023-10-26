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    Абаскаль рассказал, в чем сила русского менталитета

    Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что помогает футболистам команды отдавать все силы во время занятий и матчей.

    «Русский менталитет силен тем, что русские люди отдают все силы. На любой тренировке наши парни показывают хороший настрой. С таким настроем можно добиваться хороших результатов.

    При этом я не могу позволить кому‑то не выкладыватьcя на 100%, потому что тогда мы не cтанем уcпешной и cильной командой. Минимум – это выходить на поле и защищать краcно‑белые цвета c чеcтью, потому что за тобой cтоит множеcтво людей, которые отдают cтраcть, жизнь и воcпоминания. Мы можем делать cчаcтливыми множеcтво людей каждый день. Но c этим, конечно же, приходит и давление», – сказал иcпанец.

    • Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» отстранял от тренировок нападающего Александра Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
    • В матче 12-го тура с «Пари НН» форвард выходил на замену.
    • Контракт 26-летнего Соболева с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

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    Источник: YouTube-канал FC Spartak Moscow

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    26.10.2023 15:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte 26 октября, 18:52

      русские люди отдают все силы. На любой тренировке наши парни------
      Херню порет.В Спартаке русских меньше половины.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З > googlechromovvkontakte 26 октября, 20:46

      Ну где-то их меньше и четвертинки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 26 октября, 18:19

      Может перевели что-то не так , ну хер поймёшь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20398

      NewLife 26 октября, 16:53

      Какая то пурга. Играть надо хорошо, отрабатывая зарплату. Причем здесь менталитет ? Кстати, тренера это тоже касается, а не только игроков)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20398

      NewLife > NewLife 26 октября, 16:54

      Всем привет, я откинулся из бана))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З > NewLife 26 октября, 18:18

      Привет, сокамерник.
      Скоро "короновать" будут , уже 6-7 ходок сделал.

      4
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