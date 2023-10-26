Тонали за ставки дисквалифицирован на 10 месяцев

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали дисквалифицирован на 10 месяцев из-за ставок на футбол. О принятии такого решения сообщил президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина.

«Прокурор FIGC и Тонали достигли соглашения, которое я уже одобрил.

Соглашение предусматривает 10-месячную дисквалификацию плюс восемь месяцев реабилитационных мероприятий и не менее 16 публичных выступлений.

Правила предусматривают бан на несколько лет, но может быть достигнуто соглашение о признании вины и [установлены] смягчающие обстоятельства.

Ребята сотрудничали сверх всяких ожиданий, поэтому мы продолжим следовать принятым правилам», – сказал Гравина.