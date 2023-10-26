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    Тонали за ставки дисквалифицирован на 10 месяцев

    Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали дисквалифицирован на 10 месяцев из-за ставок на футбол. О принятии такого решения сообщил президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина.

    «Прокурор FIGC и Тонали достигли соглашения, которое я уже одобрил.

    Соглашение предусматривает 10-месячную дисквалификацию плюс восемь месяцев реабилитационных мероприятий и не менее 16 публичных выступлений.

    Правила предусматривают бан на несколько лет, но может быть достигнуто соглашение о признании вины и [установлены] смягчающие обстоятельства.

    Ребята сотрудничали сверх всяких ожиданий, поэтому мы продолжим следовать принятым правилам», – сказал Гравина.

    • Тонали больше не появится на поле в этом сезоне АПЛ, также он не сыграет на Евро-2024, если Италия туда попадет.
    • Ранее футболист признался на допросе, что страдает лудоманией и делал ставки на матчи «Милана», выступая за «россонери».

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    Источник: Football Italia

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    26.10.2023 14:44
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