Тонали за ставки дисквалифицирован на 10 месяцев

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали дисквалифицирован на 10 месяцев из-за ставок на футбол. О принятии такого решения сообщил президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина.
«Прокурор FIGC и Тонали достигли соглашения, которое я уже одобрил.
Соглашение предусматривает 10-месячную дисквалификацию плюс восемь месяцев реабилитационных мероприятий и не менее 16 публичных выступлений.
Правила предусматривают бан на несколько лет, но может быть достигнуто соглашение о признании вины и [установлены] смягчающие обстоятельства.
Ребята сотрудничали сверх всяких ожиданий, поэтому мы продолжим следовать принятым правилам», – сказал Гравина.
- Тонали больше не появится на поле в этом сезоне АПЛ, также он не сыграет на Евро-2024, если Италия туда попадет.
- Ранее футболист признался на допросе, что страдает лудоманией и делал ставки на матчи «Милана», выступая за «россонери».
Источник: Football Italia