Борис Ротенберг ответил на вопрос о реновации поля на «Фиште»

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о возможности смены тренерского штаба и обновлении поля на стадионе «Фишт».
«Будут ли изменения на тренерском мостике? Всe зависит от результата. Что с полем и будет ли реновация? Поле стараемся исправить», – сказал Ротенберг.
- «Сочи» занимает 16-е место в РПЛ с девятью очками после 12 матчей.
- По ходу этого сезона газон стадиона «Фишт», на котором команда проводит домашние матчи, находился в плохом состоянии.
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