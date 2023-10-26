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    • Борис Ротенберг ответил на вопрос о реновации поля на «Фиште»

    Борис Ротенберг ответил на вопрос о реновации поля на «Фиште»

    Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о возможности смены тренерского штаба и обновлении поля на стадионе «Фишт».

    «Будут ли изменения на тренерском мостике? Всe зависит от результата. Что с полем и будет ли реновация? Поле стараемся исправить», – сказал Ротенберг.

    • «Сочи» занимает 16-е место в РПЛ с девятью очками после 12 матчей.
    • По ходу этого сезона газон стадиона «Фишт», на котором команда проводит домашние матчи, находился в плохом состоянии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    26.10.2023 14:37
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