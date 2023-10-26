Борис Ротенберг ответил на вопрос о реновации поля на «Фиште»

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о возможности смены тренерского штаба и обновлении поля на стадионе «Фишт».

«Будут ли изменения на тренерском мостике? Всe зависит от результата. Что с полем и будет ли реновация? Поле стараемся исправить», – сказал Ротенберг.