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  • «Рубин» – «Балтика»: прогноз на матч 13 тура российской Премьер-лиги, 27 октября

«Рубин» – «Балтика»: прогноз на матч 13 тура российской Премьер-лиги, 27 октября

26 октября 2023, 14:25

В пятницу, 27 октября, казанский «Рубин» на своем поле сыграет с «Балтикой». Игра состоится в рамках 13 тура российской Премьер-лиги и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Рубин»

Казанцы после 12 сыгранных туров РПЛ идут на 11 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков. Команда выиграла три встречи, в четырех матчах сыграла вничью и потерпела пять поражений. Подопечные Рашида Рахимова забили 11 голов, но при этом пропустили 20 мячей.

«Балтика»

Калининградцы идут на 14 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков. Подопечные Сергея Игнашевича в 12 матчах чемпионата страны выиграли три встречи, в двух матчах сыграли вничью и потерпели семь поражений. Команда забила 12 голов, но при этом пропустила 18 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 14 матчей, в которых казанцы выигрывали пять раз, а калининградцы побеждали в трех встречах.

Прогноз на матч «Рубин» – «Балтика»

В предстоящей встрече, на наш взгляд, нет явного фаворита матча, однако казанцы чуть ближе к победе – команда в предыдущем туре выстояла против ЦСКА, а также играет при своих болельщиках. «Балтика», к слову, в последнем матче РПЛ также выступила достойно – сыграла вничью с лидирующим «Краснодаром» (2:2). Предположим, что обе команды забьют голы, ну а победят все-таки казанцы. Наш прогноз – победа «Рубина» (2.14), обе забьют – да(1.94).

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Балтика Рубин
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