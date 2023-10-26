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    • Защитник «Оренбурга»: «Мы показали, что с «Зенитом» реально бороться»

    Защитник «Оренбурга»: «Мы показали, что с «Зенитом» реально бороться»

    Игрок «Оренбурга» Максим Сидоров рассказал, что означает победа его команды над «Зенитом» в 10-м туре РПЛ.

    • Матч состоялся 30 сентября.
    • «Оренбург» выиграл со счетом 3:1, пропустив первым.
    • «Зенит» впервые в истории уступил этому сопернику.

    – Реально ли таким клубам, как «Оренбург», бороться с «Зенитом»?

    – Я думаю, да. В этом сезоне мы показали это, обыграв их. В футболе возможно все.

    Но «Зенит» – это очень хорошая, сбалансированная команда. Там собраны игроки высокого уровня. Не случайно они становились чемпионами пять раз подряд.

    – Возможно ли прекратить гегемонию «Зенита»?

    – Да, все реально. Сейчас даже видно, что уже есть команды, способные бросить «Зениту» вызов.

    – Интрига существует в РПЛ?

    – Конечно.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    26.10.2023 09:09
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 26 октября, 13:16

      Я не уважаю питерскую помойку, но Оренбург это г ....но, если их сравнивать, бывает и палка стреляет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +336

      Цугундeр 26 октября, 11:59

      Сидоров.
      Дальше без комментариев.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2370

      Fialet 26 октября, 10:49

      Смешной...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      somn 26 октября, 10:36

      Будешь вспоминать об этом в ПерДиве...

      3
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