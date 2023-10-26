Защитник «Оренбурга»: «Мы показали, что с «Зенитом» реально бороться»

Игрок «Оренбурга» Максим Сидоров рассказал, что означает победа его команды над «Зенитом» в 10-м туре РПЛ.

Матч состоялся 30 сентября.

«Оренбург» выиграл со счетом 3:1, пропустив первым.

«Зенит» впервые в истории уступил этому сопернику.

– Реально ли таким клубам, как «Оренбург», бороться с «Зенитом»?

– Я думаю, да. В этом сезоне мы показали это, обыграв их. В футболе возможно все.

Но «Зенит» – это очень хорошая, сбалансированная команда. Там собраны игроки высокого уровня. Не случайно они становились чемпионами пять раз подряд.

– Возможно ли прекратить гегемонию «Зенита»?

– Да, все реально. Сейчас даже видно, что уже есть команды, способные бросить «Зениту» вызов.

– Интрига существует в РПЛ?

– Конечно.