Защитник «Оренбурга»: «Мы показали, что с «Зенитом» реально бороться»

Игрок «Оренбурга» Максим Сидоров рассказал, что означает победа его команды над «Зенитом» в 10-м туре РПЛ.
- Матч состоялся 30 сентября.
- «Оренбург» выиграл со счетом 3:1, пропустив первым.
- «Зенит» впервые в истории уступил этому сопернику.
– Реально ли таким клубам, как «Оренбург», бороться с «Зенитом»?
– Я думаю, да. В этом сезоне мы показали это, обыграв их. В футболе возможно все.
Но «Зенит» – это очень хорошая, сбалансированная команда. Там собраны игроки высокого уровня. Не случайно они становились чемпионами пять раз подряд.
– Возможно ли прекратить гегемонию «Зенита»?
– Да, все реально. Сейчас даже видно, что уже есть команды, способные бросить «Зениту» вызов.
– Интрига существует в РПЛ?
– Конечно.
Источник: «РБ Спорт»