Эванилсон из «Порту» – седьмой игрок в истории ЛЧ с хет-триком после выхода на замену

Нападающий «Порту» Эванилсон трижды поразил ворота «Антверпена» (4:1) в 3-м туре группового этапа ЛЧ.
Он оформил хет-трик, выйдя на замену на 44-й минуте.
Бразилец стал седьмым игроком в истории главного еврокубка, которому удалось подобное.
- Уве Реслер («Боруссия» Д, 1998);
- Вальтер Пандиани («Депортиво», 2001);
- Хосебе Льоренте («Вильярреал», 2008);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ», 2019);
- Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», 2020);
- Мохамед Салах («Ливерпуль», 2022);
- Эванилсон («Порту», 2023).
Источник: Mister Chip