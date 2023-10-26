Эванилсон из «Порту» – седьмой игрок в истории ЛЧ с хет-триком после выхода на замену

Нападающий «Порту» Эванилсон трижды поразил ворота «Антверпена» (4:1) в 3-м туре группового этапа ЛЧ.

Он оформил хет-трик, выйдя на замену на 44-й минуте.

Бразилец стал седьмым игроком в истории главного еврокубка, которому удалось подобное.