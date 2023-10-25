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Бывший игрок «Зенита» назвал Клаудиньо клоуном

25 октября 2023, 23:22
24

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров недоволен поведением на поле игрока команды Клаудиньо.

– Что ожидать от Клаудиньо? Он как клоун себя ведет, падает, провоцирует всех. Он думает, что тем самым украшает свою игру или красит «Зенит»?

– Говорят, что он так выражает свое недовольство, чтобы уйти зимой из «Зенита».

– Можно же не так это выражать, а своей игрой показать, что ты в порядке. И тогда кто-то позвонит тебе или твоему агенту и скажет, что тебя готовы взять.

  • 26-летний Клаудиньо стоит 20 миллионов евро.
  • Он в «Зените» с 2021 года.
  • В сезоне РПЛ у бразильца 12 матчей из 12, 3 гола, 2 ассиста.

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Источник: «Спорт День за Днем»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Клаудиньо
Комментарии (24)
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dragon922
1698265621
Клоуниньо )
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saf05
1698267088
В точку
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Syarich
1698267902
Впервые соглашусь с конями и хрюшами - клоун и в Бразилии клоун. Да, Зенит всё выигрывает, но без "своих" ребят в составе это не приносит тех эмоций, как это было во времена Петржелы и Морозова.
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шахта Заполярная
1698269269
Ну вот даже своих клаваудинио стала раздражать своим поведением. Но сейчас прибегут айболиты и корректно поправят Угарова
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GoldPlayFIFARus9
1698269655
Что за заголовок? Угаров не назвал игрока клоуном. Он охарактеризовал его поведение.
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Дубина
1698289107
Валяется как баба при любом контакте((( позор лазурным.
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the teacher
1698289216
Вы угараете что-ли? )) Кто это вообще, Дениз Угарав?
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Barmaleushka
1698294869
Рылы на слово "клоун" сбежались - своих ищут . Почти вся ихняя "труппа" в сборе , только "промквас" где-то потерялся .
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Spirit_78
1698324134
Угаров решил хайпануть на радость московскому сброду. Пусть посмотрит хотя бы один матч Зенита и может тогда он поймёт, что Клаудиньо не сам себе по ногам и лицу бьёт (при полном попустительстве судей).
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Empers100--google
1698382059
Похоже Вендел с Клавдием решили уйти в зимнее трансферное окно? Поэтому потихоньку начинается их травля. Начали с Клаудиньо. Если это случится, тряска команды в связи с уходом Малкома покажется детским утренником, а Зенит не войдёт даже в тройку по итогам сезона.
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