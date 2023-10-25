Бывший игрок «Зенита» назвал Клаудиньо клоуном

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров недоволен поведением на поле игрока команды Клаудиньо.
– Что ожидать от Клаудиньо? Он как клоун себя ведет, падает, провоцирует всех. Он думает, что тем самым украшает свою игру или красит «Зенит»?
– Говорят, что он так выражает свое недовольство, чтобы уйти зимой из «Зенита».
– Можно же не так это выражать, а своей игрой показать, что ты в порядке. И тогда кто-то позвонит тебе или твоему агенту и скажет, что тебя готовы взять.
- 26-летний Клаудиньо стоит 20 миллионов евро.
- Он в «Зените» с 2021 года.
- В сезоне РПЛ у бразильца 12 матчей из 12, 3 гола, 2 ассиста.
Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!
Источник: «Спорт День за Днем»