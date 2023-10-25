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    Бывший игрок «Зенита» назвал Клаудиньо клоуном

    Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров недоволен поведением на поле игрока команды Клаудиньо.

    – Что ожидать от Клаудиньо? Он как клоун себя ведет, падает, провоцирует всех. Он думает, что тем самым украшает свою игру или красит «Зенит»?

    – Говорят, что он так выражает свое недовольство, чтобы уйти зимой из «Зенита».

    – Можно же не так это выражать, а своей игрой показать, что ты в порядке. И тогда кто-то позвонит тебе или твоему агенту и скажет, что тебя готовы взять.

    • 26-летний Клаудиньо стоит 20 миллионов евро.
    • Он в «Зените» с 2021 года.
    • В сезоне РПЛ у бразильца 12 матчей из 12, 3 гола, 2 ассиста.

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    Источник: «Спорт День за Днем»

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    25.10.2023 23:22
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +14

      Empers100--google 19 часов назад

      Похоже Вендел с Клавдием решили уйти в зимнее трансферное окно? Поэтому потихоньку начинается их травля. Начали с Клаудиньо. Если это случится, тряска команды в связи с уходом Малкома покажется детским утренником, а Зенит не войдёт даже в тройку по итогам сезона.

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      Рейтинг: +5328

      Spirit_78 26 октября, 15:42

      Угаров решил хайпануть на радость московскому сброду. Пусть посмотрит хотя бы один матч Зенита и может тогда он поймёт, что Клаудиньо не сам себе по ногам и лицу бьёт (при полном попустительстве судей).

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      Рейтинг: +5342

      Каратель 26 октября, 14:59

      Разве кто то сомневался что в мажорном цирке мажорные клоуны...хотя чему удивляться,в болоте надышавшись сложно вести себя адекватно,недаром там друг друга в раздевалке порят)))

      0
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      Рейтинг: +1680

      Taps 26 октября, 13:13

      Так и есть - клоун.
      И играть стал значительно хуже.

      0
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      Рейтинг: +2317

      nominum 26 октября, 09:23

      Клаудиньо разве один такой? Не хочется выглядеть расистом, но артистизм при падениях развит у тёмнолицых парней. Яп Стам или Терри Бутчер для них точно не являются примерами поведения на поле. Клоунада у тёмных парней в крови.

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      Рейтинг: +18348

      Barmaleushka 26 октября, 07:34

      Рылы на слово "клоун" сбежались - своих ищут . Почти вся ихняя "труппа" в сборе , только "промквас" где-то потерялся .

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      Рейтинг: +7059

      Давид59 26 октября, 07:32

      Не помню такого. Кому его мнение интересно?

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      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная > Давид59 26 октября, 12:07

      Ну откуда школьник может помнить "великого" полузащитника, такого же "великого" клуба. Вы лучше бразилов знаете, чем своих.

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      Рейтинг: +7059

      Давид59 > шахта Заполярная 26 октября, 12:57

      Зенит до прихода Газпрома был клубом, из которого Москва постоянно воровала таланты, поэтому (кроме 1984-го года) и вспомнить некого. Чемпионов 1984-го знает любой ленинградец. А кто такой Угаров? Никто. И знают его только любители статистики.

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      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная > Давид59 26 октября, 13:43

      Про Спартак я могу сказать только про Радченко, который сам ушел, ни кто его не воровал. Просвяти кого еще Спартак забрал из Зенита. Москва меня не интересует, я не москвич. Угарова я помню, хотя я болельщик Спартака. Стыдно должно быть болелам Зенита, ведь он не 50-60 годах играл где можно не знать. Не так то и много игроков у вас, кто где то засветился, хотя бы фамилией

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      Рейтинг: +7059

      Давид59 > шахта Заполярная 26 октября, 17:53

      Ну что ж, отвечаю. Итак, Радченко. Если бы ему Зенит мог предоставить такие же условия, как в Москве, никуда бы он "сам" не ушёл. Все деньги были в Москве. Теперь "таланты". В Спартак увели Швецова и Дмитриева. В Динамо увели Казачёнка. Были и менее заметные персоны. Например Редкоус, которого увело Торпедо. Ну и как не вспомнить про тренера Садырина. Он тоже не один в ЦСКА уходил.

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      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная > Давид59 26 октября, 20:08

      Что то я не помню Дмитриева в Спартаке. Может и был где то в дубле, не знаю, но проверю. Швецова прекрасно помню, хороший игрок был, но первый раз слышу от тебя, что он из Зенита. То что ты пишешь про Динамо, Торпедо, цска, мне на них накласть, пусть хоть составами меняются. Я Спартаковец Уже с 59 летним стажем

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      Рейтинг: +7059

      Давид59 > шахта Заполярная 26 октября, 20:53

      https://bombardir.ru/news/681555-umer-eks-futbolist-zenita-sergey-dmitriev#

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      Рейтинг: +7059

      Давид59 > шахта Заполярная 26 октября, 20:57

      https://www.sportsdaily.ru/articles/etomu-igroku-za-izmenu-zenitu-so-spartakom-otomstila-zhizn

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      Рейтинг: +514

      the teacher 26 октября, 06:00

      Вы угараете что-ли? )) Кто это вообще, Дениз Угарав?

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      Рейтинг: +1425

      Дубина 26 октября, 05:58

      Валяется как баба при любом контакте((( позор лазурным.

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      Рейтинг: +6150

      GoldPlayFIFARus9 26 октября, 00:34

      Что за заголовок? Угаров не назвал игрока клоуном. Он охарактеризовал его поведение.

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      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte > GoldPlayFIFARus9 26 октября, 06:34

      В тексте --"Он как клоун себя ведет"

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      Рейтинг: +20339

      ilichkadr > googlechromovvkontakte 26 октября, 10:09

      "как клоун" и "клоун", как говорят в Одессе это две большие разницы.
      P.S. На мой взгляд Клаудиньо можно назвать шутом, поскольку бразил изобретает шутки по ходу дела.

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