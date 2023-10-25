В «Сосьедаде» оценили дебют Захаряна в Лиге чемпионов

Глава пресс-службы «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундауте высказался о дебюте полузащитника команды Арсена Захаряна в Лиге чемпионов.

«Арсен счастлив, что дебютировал в Лиге чемпионов. Это важное событие. Что касается долгого отсутствия результативных действий Захаряна, нас это совершенно не расстраивает.

Клуб возлагает на него большие надежды. Мы уверены, что со временем он станет для нас ключевым игроком», – сказал Мундауте.