Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    В «Сосьедаде» оценили дебют Захаряна в Лиге чемпионов

    Глава пресс-службы «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундауте высказался о дебюте полузащитника команды Арсена Захаряна в Лиге чемпионов.

    «Арсен счастлив, что дебютировал в Лиге чемпионов. Это важное событие. Что касается долгого отсутствия результативных действий Захаряна, нас это совершенно не расстраивает.

    Клуб возлагает на него большие надежды. Мы уверены, что со временем он станет для нас ключевым игроком», – сказал Мундауте.

    • «Реал Сосьедад» во вторник обыграл на выезде португальскую «Бенфику» со счетом 1:0 в матче группы D, Захарян вышел на замену на 76‑й минуте.
    • Для 20‑летнего футболиста этот матч стал первым в Лиге чемпионов.
    • «Реал Сосьедад» лидирует в группе с семью очками, опережая миланский «Интер» по дополнительным показателям.

    Новости по теме
    Мостовой высказался о перспективах Захаряна в «Сосьедаде»
    Представитель Захаряна оценил дебют Арсена в Лиге чемпионов
    Мейра одним словом оценил игру Захаряна в дебютном матче в ЛЧ 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2023 15:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+