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    • «ПСЖ» – «Милан»: прогноз на матч 3 тура Лиги чемпионов, 25 октября

    «ПСЖ» – «Милан»: прогноз на матч 3 тура Лиги чемпионов, 25 октября

    В среду, 25 октября, «ПСЖ» на своем поле сыграет с «Миланом». Игра состоится в рамках 3 тура Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по мск.

    «ПСЖ»

    Парижане идут на втором месте в группе F. Команда в двух играх выиграла одну встречу, однако в одном поединке потерпела поражение. В активе подопечных Энрике три очка, а отставание от лидирующего «Ньюкасла» составляет один балл. Отметим, «ПСЖ» в двух играх Лиги чемпионов забил три гола, однако команда пропустила четыре мяча.

    «Милан»

    Команда с двумя баллами идет на третьем месте в турнирной таблице. Подопечные Пиолы все два матча сыграли вничью, не пропуская, но и не забивая голов. Отставание от лидера составляет два балла.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает пять матчей, в которых трижды побеждал «Милан», а еще в двух играх была зафиксирована ничья.

    Прогноз на матч «Барселона»«Шахтер»

    «ПСЖ» довольно уверенно выступает в Лиге чемпионов, чего нельзя сказать о «Милане». Предположим, подопечные Энрике продолжат в том же духе, и наберут в игре с итальянцами три очка. Наш прогноз – победа ПСЖ(1.75), ТБ 2.5(1.77)

    Источник: Бомбардир

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    25.10.2023 14:51
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