Агент Мухина рассказал, где игрок будет делать операцию

Конька породистого на органы. Сто ..пудово.
Звиняюся..
(это мстя для АЛЕКС 58)) Ибо нехер лезть во прекрасные отношения поклонников конного спорта и яхтсменов из Питера.)
Вадим Шпинев, представитель полузащитника ЦСКА Максима Мухина, рассказал, что футболист делает визу для поездки в Германию на операцию.
«Все идет по плану, сейчас футболисту делается виза для отправления в Германию. Макс готовится к отъезду и у него все в порядке», – сказал Шпинев.
- В матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» на прошлых выходных игрок получил разрыв передней крестообразной связки.
- Мухин в текущем сезоне провел 16 матчей за ЦСКА и забил два гола.