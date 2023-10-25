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    Агент Мухина рассказал, где игрок будет делать операцию

    Вадим Шпинев, представитель полузащитника ЦСКА Максима Мухина, рассказал, что футболист делает визу для поездки в Германию на операцию.

    «Все идет по плану, сейчас футболисту делается виза для отправления в Германию. Макс готовится к отъезду и у него все в порядке», – сказал Шпинев.

    • В матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» на прошлых выходных игрок получил разрыв передней крестообразной связки.
    • Мухин в текущем сезоне провел 16 матчей за ЦСКА и забил два гола.

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    Источник: Sport24

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    25.10.2023 11:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +336

      Цугундeр 25 октября, 12:01

      Конька породистого на органы. Сто ..пудово.
      Звиняюся..

      (это мстя для АЛЕКС 58)) Ибо нехер лезть во прекрасные отношения поклонников конного спорта и яхтсменов из Питера.)

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