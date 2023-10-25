Агент Мухина рассказал, где игрок будет делать операцию

Вадим Шпинев, представитель полузащитника ЦСКА Максима Мухина, рассказал, что футболист делает визу для поездки в Германию на операцию.

«Все идет по плану, сейчас футболисту делается виза для отправления в Германию. Макс готовится к отъезду и у него все в порядке», – сказал Шпинев.