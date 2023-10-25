Статистика Захаряна в дебютном матче ЛЧ

Если будут упорно ставить в состав и одноклубники будут доброжелательны к нему,то он натаскается,подрастёт и станет терпимым игроком,как Роттенберг в Локо.
Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сыграл с «Бенфикой» (1:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Российский футболист дебютировал в ЛЧ и в еврокубках в целом, выйдя на замену на 76-й минуте.
Opta дала статистику Захаряна:
- касания мяча – 11;
- передачи – 7, из них точные – 5;
- единоборства – 3, выигранные – 1;
- потери мяча – 4;
- отборы – 1.
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