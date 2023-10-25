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    Статистика Захаряна в дебютном матче ЛЧ

    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сыграл с «Бенфикой» (1:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Российский футболист дебютировал в ЛЧ и в еврокубках в целом, выйдя на замену на 76-й минуте.

    Opta дала статистику Захаряна:

    • касания мяча – 11;
    • передачи – 7, из них точные – 5;
    • единоборства – 3, выигранные – 1;
    • потери мяча – 4;
    • отборы – 1.

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    Источник: Opta

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    25.10.2023 00:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2663

      yorgenbarenz 25 октября, 10:17

      Если будут упорно ставить в состав и одноклубники будут доброжелательны к нему,то он натаскается,подрастёт и станет терпимым игроком,как Роттенберг в Локо.

      0
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      Рейтинг: +3776

      FRZZ 25 октября, 10:13

      Его трансфер в Испанию афёра века, даже трансфер Кокорина в Фиорентину близко не стоит.

      1
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      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 25 октября, 09:18

      Эх, зря ты за бугор поехал, перешел бы в питерскую помойнюу, сидел на лавке, протирал рейтузы, а деньга капала, ну как Ерохин, в помойке деньги море, купили тебе медальки и звездочки, ну и липовое шемьпиньонство

      1
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      Рейтинг: +4042

      acor94 > Suvorov71 25 октября, 09:20

      Ну это лучше чем в глубоком запасе второсортного испанского клуба сидеть.

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      Рейтинг: +18108

      Garrincha58 25 октября, 07:46

      а кому это надо???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15038

      Skull_Boy 25 октября, 06:41

      Да сдох ваш бестолковый уже

      1
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