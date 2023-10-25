Статистика Захаряна в дебютном матче ЛЧ

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сыграл с «Бенфикой» (1:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Российский футболист дебютировал в ЛЧ и в еврокубках в целом, выйдя на замену на 76-й минуте.

Opta дала статистику Захаряна:

касания мяча – 11;

передачи – 7, из них точные – 5;

единоборства – 3, выигранные – 1;

потери мяча – 4;

отборы – 1.

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