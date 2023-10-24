Бывший гендиректор «Спартака» Газизов оценил выступления «Краснодара»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о лидерстве «Краснодара» в чемпионате России.

«Конечно, я слежу за РПЛ. Это моя работа. Интрига? Все будет ясно потом. Начало – да, интересное и интригующее. Рад, что «Краснодар» впереди. «Краснодар» заслужил! Сергей Николаевич [Галицкий] – молодец просто! Хватит ли их на весь сезон? «Краснодар» заслужил, столько лет работал. Заслужил именно своей работой. Я думаю, что для российских болельщиков «Краснодар» – это клуб, который не вызывает никаких противоречивых чувств. Очень удивительно! Поэтому путь, который проделал «Краснодар», мне очень симпатичен», – сказал Газизов.