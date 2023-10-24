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    • Бывший гендиректор «Спартака» Газизов оценил выступления «Краснодара»

    Бывший гендиректор «Спартака» Газизов оценил выступления «Краснодара»

    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о лидерстве «Краснодара» в чемпионате России.

    «Конечно, я слежу за РПЛ. Это моя работа. Интрига? Все будет ясно потом. Начало – да, интересное и интригующее. Рад, что «Краснодар» впереди. «Краснодар» заслужил! Сергей Николаевич [Галицкий] – молодец просто! Хватит ли их на весь сезон? «Краснодар» заслужил, столько лет работал. Заслужил именно своей работой. Я думаю, что для российских болельщиков «Краснодар» – это клуб, который не вызывает никаких противоречивых чувств. Очень удивительно! Поэтому путь, который проделал «Краснодар», мне очень симпатичен», – сказал Газизов.

    • Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.
    • После увольнения из московского клуба он вернулся на пост генерального директора «Уфы», где работал с 2010 года.
    • В июле 2023-го Газизов был назначен на аналогичную должность в махачкалинском «Динамо».

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.10.2023 10:39
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