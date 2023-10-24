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    • Президент «Ростова» — о трансферах: «В один июньский день четверо иностранцев отказались переходить к нам»

    Президент «Ростова» — о трансферах: «В один июньский день четверо иностранцев отказались переходить к нам»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением о трансферной кампании клуба. Он рассказал о сложностях в данной работе.

    «Как могу оценить летнюю трансферную кампанию «Ростова»? Удовлетворительно, нормально. Четыре иностранца, с которыми мы вели переговоры, в один июньский день отказались переходить к нам. Но мы взяли Мохеби, Акбашева, Ваханию. Вернулись Ионов, Чернов. Я нормально оцениваю, учитывая то, что мы имеем, и то, как тяжело сегодня сюда привезти игроков.

    Доволен ли футболистами, которые пришли сейчас? Да. Из тех трансферов, которые мы должны были совершить, мы совершили только один – Мохеби. И еще Роман Акбашев и Илья Вахания свободными агентами перешли», – сказал Арутюнянц.

    • «Ростов» занимает 10-е место в РПЛ.
    • На счету команды 13 очков после 12 туров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.10.2023 09:54
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