Президент «Ростова» — о трансферах: «В один июньский день четверо иностранцев отказались переходить к нам»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением о трансферной кампании клуба. Он рассказал о сложностях в данной работе.

«Как могу оценить летнюю трансферную кампанию «Ростова»? Удовлетворительно, нормально. Четыре иностранца, с которыми мы вели переговоры, в один июньский день отказались переходить к нам. Но мы взяли Мохеби, Акбашева, Ваханию. Вернулись Ионов, Чернов. Я нормально оцениваю, учитывая то, что мы имеем, и то, как тяжело сегодня сюда привезти игроков.

Доволен ли футболистами, которые пришли сейчас? Да. Из тех трансферов, которые мы должны были совершить, мы совершили только один – Мохеби. И еще Роман Акбашев и Илья Вахания свободными агентами перешли», – сказал Арутюнянц.