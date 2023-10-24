Агбонлахор назвал худшие трансферы АПЛ в этом сезоне

Бывший футболист «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор перечислил худшие трансферы Английской Премьер-Лиги в этом сезоне.

«Онана в списке из-за того, как он начал сезон. Маунт тоже там – он ведь еще ничего не сделал, не так ли? Хаверц пока капитан команды провалившихся игроков. Но хуже всех все-таки Онана.

Он очень плох. Он выглядит очень расслабленным, когда получает мяч. Будто с друзьями играет. Если уж ты настолько расслаблен и порой отдаешь неудачные передачи, так будь хотя бы хорош в отражении ударов!

Он должен отбивать некоторые удары, которые не отбивает. В матче с «Брентфордом» он должен был выручать команду, в матче с «Баварией» он должен был не дать Сане забить. Он наберет форму, но пока я бы назвал его худшим трансфером сезона», – сказал Агбонлахор.