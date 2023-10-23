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    • Орлов назвал лучшего опорного полузащитника России: «Он сильнее Фомина и Баринова»

    Орлов назвал лучшего опорного полузащитника России: «Он сильнее Фомина и Баринова»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов высоко отозвался об игре футболиста «Спартака».

    Он считает Руслана Литвинова сильнейшим опорником в России.

    «Помните, я не раз задавался вопросом, почему Литвинов играет в центре обороны, а не в опорной зоне. Он именно опорник. Способен и разрушать, и развивать атаки.

    В матче с «Пари НН» тренер выпустил его с первых минут в средней линии, и Руслан его, мягко говоря, не подвел. Не случайно же именно Литвинова признали лучшим игроком матча?

    На мой взгляд, Литвинов должен играть в сборной России. Он сильнее и Фомина, и Баринова, выглядит предпочтительнее и динамовца, и железнодорожника», – сказал Орлов.

    • 22-летний Литвинов – воспитанник «Спартака».
    • В этом сезоне он провел 11 матчей без голевых действий.
    • За сборную России хавбек дебютировал в ноябре 2022 года – в его активе 4 игры.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5941

      Эном айс 1 минуту назад

      Полностью согласен. Только ферма на него вечно катит колобахи.

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