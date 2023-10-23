Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов назвал лучшего опорного полузащитника России: «Он сильнее Фомина и Баринова»

Орлов назвал лучшего опорного полузащитника России: «Он сильнее Фомина и Баринова»

23 октября 2023, 17:17
6

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высоко отозвался об игре футболиста «Спартака».

Он считает Руслана Литвинова сильнейшим опорником в России.

«Помните, я не раз задавался вопросом, почему Литвинов играет в центре обороны, а не в опорной зоне. Он именно опорник. Способен и разрушать, и развивать атаки.

В матче с «Пари НН» тренер выпустил его с первых минут в средней линии, и Руслан его, мягко говоря, не подвел. Не случайно же именно Литвинова признали лучшим игроком матча?

На мой взгляд, Литвинов должен играть в сборной России. Он сильнее и Фомина, и Баринова, выглядит предпочтительнее и динамовца, и железнодорожника», – сказал Орлов.

  • 22-летний Литвинов – воспитанник «Спартака».
  • В этом сезоне он провел 11 матчей без голевых действий.
  • За сборную России хавбек дебютировал в ноябре 2022 года – в его активе 4 игры.

Новый тур ЛЧ начинается: ставьте на главные матчи с бонусом в 6000₽!

Еще по теме:
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом» 3
Орлов заявил о перестройке в «Зените» 18
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно» 30
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Литвинов Руслан Орлов Геннадий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Эном айс
1698071392
Полностью согласен. Только ферма на него вечно катит колобахи.
Ответить
Garrincha58
1698071508
Карпукас не хуже
Ответить
subbotaspartak
1698071766
Пусть играет, не мешайте
Ответить
zigbert
1698133532
Было много критики в адрес его игры но игрок действительно перспективный. А играл в обороне ввиду обстоятельств.
Ответить
sined1951
1698145324
Задолбали уже с этим Литвиновым. Видите ли хорошо сыграл с Пари НН и теперь он супер. Вот когда регулярно будет играть в основе и будет лидером команды, вот тогда и будем его реально оценивать. А пока все эти высказывания просто болтовня.
Ответить
Главные новости
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
19:23
1
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
3
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
6
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
18:36
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
3
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
17:24
3
78-летний Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао
17:17
5
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
5
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
16:35
1
Все новости
Все новости
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
18:50
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
17:55
2
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
1
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
3
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
5
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
5
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
2
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
2
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
1
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
3
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
5
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+