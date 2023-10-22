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    • Абаскаль объяснил, почему не выпустил Соболева в старте с «Пари НН»

    Абаскаль объяснил, почему не выпустил Соболева в старте с «Пари НН»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал причину, по которой Александр Соболев начал матч с «Пари НН» на скамейке запасных.

    «Это результат тактической работы в последние недели. Некоторые ребята приехали из сборных, поэтому те, кто вышел сегодня в старте, они это заслужили», – сказал Абаскаль.

    • «Спартак» отстранил Соболева от основы на этой неделе.
    • Причиной отстранения стал пропуск командного завтрака.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      Денис-Захаров-vkontakte 29 минут назад

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      Рейтинг: +31575

      JTherry 34 минуты назад

      с Соболевым игра была гораздо хуже, чем без него, об этом свидетельствует статистика матча, играл так, будто не завтракал двое суток до матча...)) лучше бы Лайкина выпустил поиграть, а не Соболева, но тогда был бы пожар у блохеров - раздули бы, что "конфликт в раздевалке" и Абаскаль её найти не может...)))

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      Рейтинг: +35826

      VVM1964 40 минут назад

      А мне игра стартового состава понравилась больше, впрочем играть без Ц. напа проблематично... Вопрос к трансферам - а не поспешили ли избавляться сразу от двух ЦН ???

      2
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      Рейтинг: +11986

      ivany4 > VVM1964 35 минут назад

      Нет сейчас напа и этот не нап.))
      Сидит на лавочке, уже который матч, распиаренный молодой Максим Лайкин. Хорошо бы его посмотреть.

      1
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      Рейтинг: +35826

      VVM1964 > ivany4 32 минуты назад

      Рискованно, но в матче на кубок я бы попробовал.

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      Рейтинг: +34581

      oyabun > ivany4 29 минут назад

      Хотелось бы ещё на Быковского в основе посмотреть, парень своей игрой давно заслужил этот шанс.

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      Рейтинг: +11986

      ivany4 > oyabun 24 минуты назад

      Я думаю это тайное оружие Абаскаля "против зазнавшихся звезд основы".))

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      Рейтинг: +31575

      JTherry > VVM1964 17 минут назад

      когда то все равно надо начинать выпускать молодняк, иначе засидятся на скамейке, пора играть в серьезных матчах РПЛ, а не МФЛ... кстати, я тоже хотел бы увидеть на поле Быковского, классный нападающий подрос... между прочим, в матчах Барсик-Абаскаль 4:10 по забитым голам, вспоминая твой коммент о "дуррике"...))

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      Рейтинг: +35826

      VVM1964 > JTherry 9 минут назад

      Куда-то пропал мой горе "оппонент", я уже прям даже волноваться начал - не случилось ли чего, все таки "тварь Божья" ...

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