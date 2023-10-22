Абаскаль объяснил, почему не выпустил Соболева в старте с «Пари НН»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал причину, по которой Александр Соболев начал матч с «Пари НН» на скамейке запасных.
«Это результат тактической работы в последние недели. Некоторые ребята приехали из сборных, поэтому те, кто вышел сегодня в старте, они это заслужили», – сказал Абаскаль.
- «Спартак» отстранил Соболева от основы на этой неделе.
- Причиной отстранения стал пропуск командного завтрака.