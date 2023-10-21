Акинфеев занимает третье место среди вратарей РПЛ по проценту сухих матчей в 21-м веке

Яшин,Дасаев,Акинфеев.Три поколения лучших отечественных вратарей.
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил от «Рубина» (0:0) в 12-м туре чемпионата России.
У него 240 сухих матчей в РПЛ из 552 проведенных. Это лучший результат в 21-м веке с огромным отрывом – второе место у Сергея Рыжикова (130).
Зато по проценту сухих матчей за указанный период Акинфеев занимает только третью строчку:
- 49.6% – Сергей Овчинников
- 44.0% – Андрей Лунев
- 43.5% – Игорь Акинфеев
- 40.7% – Юрий Лодыгин
- 38.2% – Гилерме