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    • Акинфеев занимает третье место среди вратарей РПЛ по проценту сухих матчей в 21-м веке

    Акинфеев занимает третье место среди вратарей РПЛ по проценту сухих матчей в 21-м веке

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил от «Рубина» (0:0) в 12-м туре чемпионата России.

    У него 240 сухих матчей в РПЛ из 552 проведенных. Это лучший результат в 21-м веке с огромным отрывом – второе место у Сергея Рыжикова (130).

    Зато по проценту сухих матчей за указанный период Акинфеев занимает только третью строчку:

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19036

      DVOK68 30 минут назад

      Яшин,Дасаев,Акинфеев.Три поколения лучших отечественных вратарей.

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