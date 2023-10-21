В воскресенье, 22 октября, «Зенит» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов». Игра состоится в рамках 12 тура чемпионата России по футболу. Матч начнется в 16:30 по мск.

«Зенит»

Петербуржцы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. Команда выиграла шесть матчей, в двух встречах сыграла вничью и потерпела три поражения. «Зенит» забил 22 гола, но при этом команда пропустила 11 мячей.

Самарцы идут на втором месте, имея в своем активе 21 балл. Подопечные Игоря Осинькина выиграли шесть матчей, трижды сыграли вничью, проиграли в двух встречах. Команда забила 25 голов, но при этом пропустила 14 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 113 матчей, в которых 59 раз побеждал «Зенит». «Крылья Советов» выигрывали 30 раз. Петербуржцы забили в ворота самарцев 182 гола. «Крылья Советов» ответили 122 голами.

Прогноз на матч «Зенит» – «Крылья Советов»

Несмотря на турнирное положение «Крыльев Советов», «Зенит» выглядит фаворитом предстоящей встречи. Наш прогноз – победа «Зенита» (1.55).