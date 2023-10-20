«Реал Сосьедад»: «Мы разделяем пожелания Захаряна»

В «Сосьедаде» прокомментировали слова летнего новичка Арсена Захяряна о его целях в испанском клубе.
Российский полузащитник сказал: «Хотелось бы закрепиться в составе и играть на постоянной основе, выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу».
«Знаем о мечтах Арсена Захаряна. Клуб разделяет его пожелания, и мы надеемся, что они осуществятся», – заявили в клубной пресс-службе.
- В августе хавбека купили у «Динамо» за 13 млн евро.
- Статистика Захаряна в новой команде: 4 матча (60 минут) без голевых действий.
- Он болел коронавирусом, из-за чего пропустил 5 игр.
Источник: Sport24