«Реал Сосьедад»: «Мы разделяем пожелания Захаряна»

В «Сосьедаде» прокомментировали слова летнего новичка Арсена Захяряна о его целях в испанском клубе.

Российский полузащитник сказал: «Хотелось бы закрепиться в составе и играть на постоянной основе, выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу».

«Знаем о мечтах Арсена Захаряна. Клуб разделяет его пожелания, и мы надеемся, что они осуществятся», – заявили в клубной пресс-службе.