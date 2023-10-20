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    «Реал Сосьедад»: «Мы разделяем пожелания Захаряна»

    В «Сосьедаде» прокомментировали слова летнего новичка Арсена Захяряна о его целях в испанском клубе.

    Российский полузащитник сказал: «Хотелось бы закрепиться в составе и играть на постоянной основе, выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу».

    «Знаем о мечтах Арсена Захаряна. Клуб разделяет его пожелания, и мы надеемся, что они осуществятся», – заявили в клубной пресс-службе.

    • В августе хавбека купили у «Динамо» за 13 млн евро.
    • Статистика Захаряна в новой команде: 4 матча (60 минут) без голевых действий.
    • Он болел коронавирусом, из-за чего пропустил 5 игр.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1789

      rac531 1 час назад

      Неисправимый оптимист этот Захарян)))

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