Захарян рассказал, чего хочет добиться в «Реал Сосьедаде»

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян назвал свои цели в новом клубе.

«Во-первых, хотелось бы закрепиться в составе и играть на постоянной основе. Выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу», – сказал Захарян.