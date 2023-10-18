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    Захарян рассказал, чего хочет добиться в «Реал Сосьедаде»

    Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян назвал свои цели в новом клубе.

    «Во-первых, хотелось бы закрепиться в составе и играть на постоянной основе. Выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу», – сказал Захарян.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года за 13 миллионов евро.
    • Контракт футболиста с испанским клубом действует до 30 июня 2029 года.
    • В составе «Реал Сосьедада» 20-летний полузащитник провел четыре матча в Ла Лиге и не отметился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 60 минут.

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    Источник: ФК «Реал Сосьедад»

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    18.10.2023 13:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2205

      Suvorov71 18 октября, 17:19

      Он в Динамо не проходил в основу, а здесь хочет попасть и все выиграть, не смеши Набалдян

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1050

      Mirak92 18 октября, 14:12

      С лазарета выйди.мечтатель

      1
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