Захарян рассказал, чего хочет добиться в «Реал Сосьедаде»

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян назвал свои цели в новом клубе.
«Во-первых, хотелось бы закрепиться в составе и играть на постоянной основе. Выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу», – сказал Захарян.
- Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года за 13 миллионов евро.
- Контракт футболиста с испанским клубом действует до 30 июня 2029 года.
- В составе «Реал Сосьедада» 20-летний полузащитник провел четыре матча в Ла Лиге и не отметился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 60 минут.
Источник: ФК «Реал Сосьедад»