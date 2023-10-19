Игроку «Манчестер Юнайтед» запретили есть вместе с партнерами

«Манчестер Юнайтед» запретил полузащитнику Джейдону Санчо есть вместе с партнерами по команде. Кроме того, англичанину нельзя общаться с ними.

Санчо тренируется отдельно на базе академии «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что ему необходимо запирать дверь во время переодевания, из-за правил, согласно которым игроки первой команды не должны пересекаться с футболистами академии.