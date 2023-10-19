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    • Игроку «Манчестер Юнайтед» запретили есть вместе с партнерами

    Игроку «Манчестер Юнайтед» запретили есть вместе с партнерами

    «Манчестер Юнайтед» запретил полузащитнику Джейдону Санчо есть вместе с партнерами по команде. Кроме того, англичанину нельзя общаться с ними.

    Санчо тренируется отдельно на базе академии «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что ему необходимо запирать дверь во время переодевания, из-за правил, согласно которым игроки первой команды не должны пересекаться с футболистами академии.

    • В сентябре Эрик тен Хаг вступил в конфликт с Джейдоном Санчо. По словам нидерландского тренера, это связано с плохой работой футболиста на тренировках.
    • Позже 23-летний игрок заявил, что его несправедливо делают козлом отпущения.
    • Контракт Санчо с «Манчестер Юнайтед» действует до 30 июня 2026 года.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 15:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16779

      Алексей З 37 минут назад

      Зная Бомбардир , уверен перевернули всё с ног на голову.
      Мальчики откуда вам знакомы эти "понятия " , кукарекаете ?

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      Рейтинг: +1925

      GermanVo 1 час назад

      тен Хаг молодец. Не идёт на поводу этих избалованных мажорных футболистов, за которых отваливают какие-то нереальные деньги, чтоб они потом спустя рукава делали свою работу.

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      Рейтинг: +2219

      Suvorov71 > GermanVo 59 минут назад

      Ну да М.Ю. первый в таблице, а тут игрок высказался что он как тренер такой же как рыжуха в Спартаке

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