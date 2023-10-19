Игроку «Манчестер Юнайтед» запретили есть вместе с партнерами

«Манчестер Юнайтед» запретил полузащитнику Джейдону Санчо есть вместе с партнерами по команде. Кроме того, англичанину нельзя общаться с ними.
Санчо тренируется отдельно на базе академии «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что ему необходимо запирать дверь во время переодевания, из-за правил, согласно которым игроки первой команды не должны пересекаться с футболистами академии.
- В сентябре Эрик тен Хаг вступил в конфликт с Джейдоном Санчо. По словам нидерландского тренера, это связано с плохой работой футболиста на тренировках.
- Позже 23-летний игрок заявил, что его несправедливо делают козлом отпущения.
- Контракт Санчо с «Манчестер Юнайтед» действует до 30 июня 2026 года.
Источник: Daily Mail