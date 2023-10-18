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    Стали известны трансферные цели «Реала»

    «Реал» планирует усилить защитную линию в следующее летнее трансферное окно.

    Мадридский клуб планирует приобрести правого и левого защитников на долгосрочную перспективу. В приоритете – игрок «Челси» Рис Джеймс и футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис. Отмечается, что приглашение англичанина будет трудноосуществимым.

    Руководство «Реала» хочет найти замену Даниэлю Карвахалю и не видит еe в собственных воспитанниках. Что касается Лукаса Васкеса, то с ним хотят продлить соглашение, несмотря на 32-летний возраст.

    • Рис Джеймс является воспитанником академии «Челси». Контракт футболиста с английским клубом действует до 30 июня 2028 года.
    • В текущем сезоне 23-летний англичанин принял участие в одном матче «Челси», проведя на поле 76 минут.
    • Контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» рассчитан до конца июня 2025 года.
    • На счету Дэвиса 11 матчей в составе мюнхенского клуба в нынешнем сезоне – три голевые передачи.

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    Источник: Relevo

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