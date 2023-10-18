Стали известны трансферные цели «Реала»

«Реал» планирует усилить защитную линию в следующее летнее трансферное окно.

Мадридский клуб планирует приобрести правого и левого защитников на долгосрочную перспективу. В приоритете – игрок «Челси» Рис Джеймс и футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис. Отмечается, что приглашение англичанина будет трудноосуществимым.

Руководство «Реала» хочет найти замену Даниэлю Карвахалю и не видит еe в собственных воспитанниках. Что касается Лукаса Васкеса, то с ним хотят продлить соглашение, несмотря на 32-летний возраст.