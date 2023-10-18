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    • Бывший тренер «Рубина» потребовал от казанского клуба более 6 миллионов рублей

    Бывший тренер «Рубина» потребовал от казанского клуба более 6 миллионов рублей

    В пресс-службе «Рубина» отреагировали на новость об иске в адрес казанского клуба от бывшего главного тренера Юрия Уткульбаева, требующего выплаты в размере более 6 миллионов рублей.

    «Рубин» действительно получил иск от Юрия Уткульбаева. Но комментировать детали спора клуб со своей стороны считает преждевременным, поскольку пока нет решения по данному вопросу», – заявили в пресс-службе клуба.

    • Уткульбаев возглавлял «Рубин» с января по апрель 2023 года.
    • При 53-летнем специалисте казанцы провели восемь игр, в которых одержали четыре победы и четыре раза сыграли вничью.
    • Сменщиком Уткульбаева стал Рашид Рахимов, который в данный момент продолжает работу в «Рубине».
    • Сейчас Уткульбаев находится без работы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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