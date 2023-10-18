Бывший тренер «Рубина» потребовал от казанского клуба более 6 миллионов рублей

В пресс-службе «Рубина» отреагировали на новость об иске в адрес казанского клуба от бывшего главного тренера Юрия Уткульбаева, требующего выплаты в размере более 6 миллионов рублей.

«Рубин» действительно получил иск от Юрия Уткульбаева. Но комментировать детали спора клуб со своей стороны считает преждевременным, поскольку пока нет решения по данному вопросу», – заявили в пресс-службе клуба.