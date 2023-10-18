Бывший тренер «Рубина» потребовал от казанского клуба более 6 миллионов рублей

В пресс-службе «Рубина» отреагировали на новость об иске в адрес казанского клуба от бывшего главного тренера Юрия Уткульбаева, требующего выплаты в размере более 6 миллионов рублей.
«Рубин» действительно получил иск от Юрия Уткульбаева. Но комментировать детали спора клуб со своей стороны считает преждевременным, поскольку пока нет решения по данному вопросу», – заявили в пресс-службе клуба.
- Уткульбаев возглавлял «Рубин» с января по апрель 2023 года.
- При 53-летнем специалисте казанцы провели восемь игр, в которых одержали четыре победы и четыре раза сыграли вничью.
- Сменщиком Уткульбаева стал Рашид Рахимов, который в данный момент продолжает работу в «Рубине».
- Сейчас Уткульбаев находится без работы.
Источник: «Спорт-Экспресс»