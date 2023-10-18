Первый тренер Соболева отреагировал на новость о конфликте нападающего с Абаскалем

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, отреагировал на новость о том, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль отстранил нападающего от тренировок с командой.

«Отстранение Соболева от тренировок? Вроде уже последовало опровержение от «Спартака». Причина в чeм? В том, что не пришeл на завтрак? Думаю, это слухи. Но если это действительно так, я отношусь к этому плохо. Отстранение от тренировок происходит за грубые нарушение. Думаю, то такие дела можно решать внутри клуба, чтобы не было никаких разговоров вокруг. Это такая мелочь, а начинают раздувать: то отстранили, то говорят, что не отстраняли. Разные бывают причины, по которым человек может не прийти на завтрак. Он может просто проспать.

Мне кажется, что всe это создано для нагнетания обстановки вокруг «Спартака» и Абаскаля. Разговоры про Джикию, Соболева… Я могу в это поверить, но мне кажется, что это нагнетание обстановки. Не думаю, то за неявку на завтрак отстраняют от тренировок. Правильнее было бы увеличить их количество», – заявил Горбунов.