Первый тренер Соболева отреагировал на новость о конфликте нападающего с Абаскалем

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, отреагировал на новость о том, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль отстранил нападающего от тренировок с командой.
«Отстранение Соболева от тренировок? Вроде уже последовало опровержение от «Спартака». Причина в чeм? В том, что не пришeл на завтрак? Думаю, это слухи. Но если это действительно так, я отношусь к этому плохо. Отстранение от тренировок происходит за грубые нарушение. Думаю, то такие дела можно решать внутри клуба, чтобы не было никаких разговоров вокруг. Это такая мелочь, а начинают раздувать: то отстранили, то говорят, что не отстраняли. Разные бывают причины, по которым человек может не прийти на завтрак. Он может просто проспать.
Мне кажется, что всe это создано для нагнетания обстановки вокруг «Спартака» и Абаскаля. Разговоры про Джикию, Соболева… Я могу в это поверить, но мне кажется, что это нагнетание обстановки. Не думаю, то за неявку на завтрак отстраняют от тренировок. Правильнее было бы увеличить их количество», – заявил Горбунов.
- Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
- В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
- Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
- Матч «Спартак» – «Пари НН» пройдет 22 октября на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало – 14:00 мск.