Лукаку вышел на 9-е место по голам за сборную, догнав Неймара

Гол бельгийца Ромелу Лукаку в прерванном матче отборочного турнира Евро-2024 со Швецией стал для него 79-м за национальную команду. Он вышел на девятое место в истории, догнав Неймара (Бразилия) и Годфри Читалу (Замбия).

Позиции выше в этом рейтинге занимают:

1. Кришитиану Роналду (Португалия, 127 голов);

2. Али Даеи (Иран, 108);

3. Лионель Месси (Аргентина, 104);

4. Сунил Чхетри (Индия, 93);

5. Мохтар Дохари (Малайзия, 89);

6. Ференц Пушкаш (Венгрия, 84);

7-8. Али Мабхут (ОАЭ, 81);

7-8. Роберт Левандовски (Польша, 81)