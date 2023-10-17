Лукаку вышел на 9-е место по голам за сборную, догнав Неймара

Гол бельгийца Ромелу Лукаку в прерванном матче отборочного турнира Евро-2024 со Швецией стал для него 79-м за национальную команду. Он вышел на девятое место в истории, догнав Неймара (Бразилия) и Годфри Читалу (Замбия).
Позиции выше в этом рейтинге занимают:
1. Кришитиану Роналду (Португалия, 127 голов);
2. Али Даеи (Иран, 108);
3. Лионель Месси (Аргентина, 104);
4. Сунил Чхетри (Индия, 93);
5. Мохтар Дохари (Малайзия, 89);
6. Ференц Пушкаш (Венгрия, 84);
7-8. Али Мабхут (ОАЭ, 81);
7-8. Роберт Левандовски (Польша, 81)
Источник: Squawka