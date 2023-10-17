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    • Лукаку вышел на 9-е место по голам за сборную, догнав Неймара

    Лукаку вышел на 9-е место по голам за сборную, догнав Неймара

    Гол бельгийца Ромелу Лукаку в прерванном матче отборочного турнира Евро-2024 со Швецией стал для него 79-м за национальную команду. Он вышел на девятое место в истории, догнав Неймара (Бразилия) и Годфри Читалу (Замбия).

    Позиции выше в этом рейтинге занимают:

    1. Кришитиану Роналду (Португалия, 127 голов);

    2. Али Даеи (Иран, 108);

    3. Лионель Месси (Аргентина, 104);

    4. Сунил Чхетри (Индия, 93);

    5. Мохтар Дохари (Малайзия, 89);

    6. Ференц Пушкаш (Венгрия, 84);

    7-8. Али Мабхут (ОАЭ, 81);

    7-8. Роберт Левандовски (Польша, 81)

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    Источник: Squawka

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    Сегодня, 09:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +555

      Romeo 123 45 минут назад

      Неправильный список , гном должен быть на первом месте

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