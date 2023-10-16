Тренерский штаб сборной России объявил стартовый состав на товарищеский матч с Кенией, который пройдет 16 октября, начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Стартовый состав на матч:

Россия: Помазун, Адамов, Евгеньев, Джикия (К), Горшков, Баринов, Фомин, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Мухин, Соболев.

Запасные: Сафонов, Лантратов, Солдатенков, Глебов, Чалов, Обляков, Макарчук, Пиняев, Волков, Харин, Сергеев, Кузяев, Сильянов.

Главный тренер: Валерий Карпин