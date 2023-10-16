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    • Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Кений – 16 октября

    Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Кений – 16 октября

    Тренерский штаб сборной России объявил стартовый состав на товарищеский матч с Кенией, который пройдет 16 октября, начало встречи в 19:00 по московскому времени.

    Стартовый состав на матч:

    Россия: Помазун, Адамов, Евгеньев, Джикия (К), Горшков, Баринов, Фомин, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Мухин, Соболев.

    Запасные: Сафонов, Лантратов, Солдатенков, Глебов, Чалов, Обляков, Макарчук, Пиняев, Волков, Харин, Сергеев, Кузяев, Сильянов.

    Главный тренер: Валерий Карпин

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +51

      2easy 48 минут назад

      Карпин ставит дырку джикия, тупоголового дельфина... А потом удивляемся, почему сборная проигрывает...

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      Рейтинг: +15001

      Skull_Boy > 2easy 43 минуты назад

      И кому сборная проиграла и если нечего написать, а тем более нет мозга, то лучше закройся диванный эксперт

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