Карпин назвал самую проблемную позицию в сборной России

самая проблемная позиция в сборной России - это тренер. Да и вся сборная - большая проблемма сейчас, нужна ли она.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какую позицию в национальной команде считает самой проблемной.
– Какая позиция в сборной самая проблемная?
– Позиция центрального защитника. Кроме Джикии и Осипенко мало игроков, кто играет постоянно. Сами посмотрите, сами все видите.
- Сегодня Россия сыграет с Кенией, начало – в 19:00 мск.
- Матч пропустит Максим Осипенко, получивший травму.
- В четверг россияне дома победили Камерун (1:0).