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    Карпин назвал самую проблемную позицию в сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какую позицию в национальной команде считает самой проблемной.

    – Какая позиция в сборной самая проблемная?

    – Позиция центрального защитника. Кроме Джикии и Осипенко мало игроков, кто играет постоянно. Сами посмотрите, сами все видите.

    • Сегодня Россия сыграет с Кенией, начало – в 19:00 мск.
    • Матч пропустит Максим Осипенко, получивший травму.
    • В четверг россияне дома победили Камерун (1:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6694

      rash1959 33 минуты назад

      самая проблемная позиция в сборной России - это тренер. Да и вся сборная - большая проблемма сейчас, нужна ли она.

      1
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      Рейтинг: +1599

      SLADE2019 56 минут назад

      Самая проблемная, может быть. А так, вратарская позиция, разве не вызывает беспокойства? От Сафонова в любой игре какая-нибудь "шутка" исходит. Три сейва на уровне фантастики, а потом пас голевой в свои ворота и пр. Нападение тоже на уровне? Это с Соболевым? Да уж.

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