Карпин назвал самую проблемную позицию в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какую позицию в национальной команде считает самой проблемной.

– Какая позиция в сборной самая проблемная?

– Позиция центрального защитника. Кроме Джикии и Осипенко мало игроков, кто играет постоянно. Сами посмотрите, сами все видите.