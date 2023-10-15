Шахматист Томашевский выступил с поддержкой тренера «Спартака» Абаскаля

Речь не мальчика, но мужа"!
Начало то было хорошее, а потом как-будто кто-то влез в его работу. и начались непонятки.
Российский шахматист, гроссмейстер и болельщик «Спартака» Евгений Томашевский поделился своими впечатлениями от работы наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Мне нравится, как работает Абаскаль. Всe-таки хочется, чтобы ему дали побольше шансов. В нашем клубе любят тренера возводить на какой-то пьедестал. В итоге одни начинают его ненавидеть, а другие – поддерживать. Не хочется такого снова, хочется, чтобы тренеру дали нормально и спокойно работать, дали элементарную стабильность, чтобы специалист мог исправить ситуацию», – сказал Томашевский.
- Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года.
- После 11 туров РПЛ красно-белые идут шестыми с 17 очками.