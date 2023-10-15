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  • Шахматист Томашевский выступил с поддержкой тренера «Спартака» Абаскаля

Шахматист Томашевский выступил с поддержкой тренера «Спартака» Абаскаля

15 октября 2023, 16:19
4

Российский шахматист, гроссмейстер и болельщик «‎Спартака» ‎Евгений Томашевский дал оценку работе наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Мне нравится, как работает Абаскаль. Всe-таки хочется, чтобы ему дали побольше шансов. В нашем клубе любят тренера возводить на какой-то пьедестал. В итоге одни начинают его ненавидеть, а другие – поддерживать. Не хочется такого снова, хочется, чтобы тренеру дали нормально и спокойно работать, дали элементарную стабильность, чтобы специалист мог исправить ситуацию», – сказал Томашевский.

  • Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года.
  • После 11 туров РПЛ красно-белые идут шестыми с 17 очками.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (4)
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NewLife
1697379014
Гроссмейстер, а говоришь так, будто в цугцванг залез)))
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subbotaspartak
1697379228
Лошадью ходи...
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sochi-2013
1697380417
Речь не мальчика, но мужа"! Начало то было хорошее, а потом как-будто кто-то влез в его работу. и начались непонятки.
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