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    • Шахматист Томашевский выступил с поддержкой тренера «Спартака» Абаскаля

    Шахматист Томашевский выступил с поддержкой тренера «Спартака» Абаскаля

    Российский шахматист, гроссмейстер и болельщик «‎Спартака» ‎Евгений Томашевский поделился своими впечатлениями от работы наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Мне нравится, как работает Абаскаль. Всe-таки хочется, чтобы ему дали побольше шансов. В нашем клубе любят тренера возводить на какой-то пьедестал. В итоге одни начинают его ненавидеть, а другие – поддерживать. Не хочется такого снова, хочется, чтобы тренеру дали нормально и спокойно работать, дали элементарную стабильность, чтобы специалист мог исправить ситуацию», – сказал Томашевский.

    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года.
    • После 11 туров РПЛ красно-белые идут шестыми с 17 очками.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7350

      sochi-2013 1 час назад

      Речь не мальчика, но мужа"!
      Начало то было хорошее, а потом как-будто кто-то влез в его работу. и начались непонятки.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6544

      subbotaspartak 1 час назад

      Лошадью ходи...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20310

      NewLife 1 час назад

      Гроссмейстер, а говоришь так, будто в цугцванг залез)))

      1
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