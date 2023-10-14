Петржела рассказал, почему переход в Азию не решит проблемы сборной России

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что сборная России столкнется с бойкотами не только в Европе.

«Ошибочно полагать, что переход в Азию решит все проблемы сборной России, связанные с недопуском к международным турнирам.

Азиатские сборные будут точно так же бойкотировать матчи с Россией, как это делают европейские. Просто их будет не так много.

Наверное, большинство даже не будет против матчей с Россией. Но Япония, Австралия и Южная Корея вряд ли согласятся играть против сборной России. Это надо понимать», – сказал Петржела.