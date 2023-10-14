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  • Петржела рассказал, почему переход в Азию не решит проблемы сборной России

Петржела рассказал, почему переход в Азию не решит проблемы сборной России

14 октября 2023, 15:37
3

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что сборная России столкнется с бойкотами не только в Европе.

«Ошибочно полагать, что переход в Азию решит все проблемы сборной России, связанные с недопуском к международным турнирам.

Азиатские сборные будут точно так же бойкотировать матчи с Россией, как это делают европейские. Просто их будет не так много.

Наверное, большинство даже не будет против матчей с Россией. Но Япония, Австралия и Южная Корея вряд ли согласятся играть против сборной России. Это надо понимать», – сказал Петржела.

  • Команды из России отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.
  • В УЕФА говорили, что бан продлится до завершения СВО.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Азия Россия Петржела Властимил
Комментарии (3)
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Garrincha58
1697289659
открыл Америку думаешь наши там в РФС не понимают это с нами будут играть максимум с десяток стран в мире поэтому никуда не переходят
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Fialet
1697300226
Ну уж по любому в Азии больше стран с нами будут играть. А Иппония, Йужная Карея, и Ауфстралия - да и срать на америкосских жополизов..
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Январь 59
1697307062
Европа понимает , что без денег России дела в УЕФА резко пойдут под откос (все видят переполох в МОК после выхода РФ из МОК и отказа платить взносы) мало того что нехватка спонсорских денег от Газпрома, а ещё и членские взносы..Вот и юлят как ужак на сковороде. Возможно Россия своих проблем не решит, но вот в УЕФА наступят очень тяжёлые времена.
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