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    • Петржела рассказал, почему переход в Азию не решит проблемы сборной России

    Петржела рассказал, почему переход в Азию не решит проблемы сборной России

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что сборная России столкнется с бойкотами не только в Европе.

    «Ошибочно полагать, что переход в Азию решит все проблемы сборной России, связанные с недопуском к международным турнирам.

    Азиатские сборные будут точно так же бойкотировать матчи с Россией, как это делают европейские. Просто их будет не так много.

    Наверное, большинство даже не будет против матчей с Россией. Но Япония, Австралия и Южная Корея вряд ли согласятся играть против сборной России. Это надо понимать», – сказал Петржела.

    • Команды из России отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.
    • В УЕФА говорили, что бан продлится до завершения СВО.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18059

      Garrincha58 28 секунд назад

      открыл Америку думаешь наши там в РФС не понимают это с нами будут играть максимум с десяток стран в мире поэтому никуда не переходят

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