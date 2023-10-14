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    • Мостовой – об учебе в тренерской академии РФС: «Абаскаль вообще в школу не ходил»

    Мостовой – об учебе в тренерской академии РФС: «Абаскаль вообще в школу не ходил»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой рассказал о процессе обучения на тренера.

    «Мое обучение проходит в штатном режиме, следующая встреча в ноябре.

    Прогуливал ли я? Нет, ни я, ни кто-либо другой не прогуливали уроки. Как я могу прогуливать, если самый старший из всех – все свое уже прогулял, ха-ха!

    Тем более, если я что-то и упустил, то Абаскаль вообще в школу не ходил и на тренерских курсах не присутствовал. Все прекрасно знают, что он не играл в футбол. Где футбол, а где уроки испанца, ха-ха!

    В случае ухода Абаскаля из «Спартака» меня вряд ли возьмут на стажировку, а он не пойдет доучиваться на тренера к нам в школу РФС.

    Рано или поздно он доработает в московском клубе, получит кругленькую сумму денег и уедет к себе в Испанию – будет дальше отдыхать и получать удовольствие от жизни.

    Потому что вряд ли после «Спартака» Абаскаль будет где-либо работать», – заявил Мостовой.

    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
    • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
    • Процесс обучения стартовал в августе.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1466

      k611 3 минуты назад

      Очень завистливый человек. Всё никак успокоиться не может.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10216

      САДЫЧОК 18 минут назад

      У Абаксаля, в отличие о тебя, лицензия UEFA категории Pro.
      Когда ты уже собственной желчью подавишься, дурень?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      BoevStas1 29 минут назад

      Он ему спать не даёт))Какая же Саша ты мразь!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20303

      NewLife 29 минут назад

      Мост, давай завидуй осторожно, а то тебя накроет депрессняк))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5861

      Эном айс 57 минут назад

      Потому что вряд ли после этой путяги Мостовой будет где-либо работать.
      Будет дальше отдыхать и получать удовольствие от жизни. Все прекрасно знают, что он играл в футбол.
      Где футбол, а где обучение в штатном режиме?(""""""""""")
      -----------

      0
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      Рейтинг: +10216

      САДЫЧОК 1 час назад

      Вот что делает пропаганда, с таким зазвездившимся Мостовым!
      Абаскаль делает команду быстрой и энергичной, убирает медленных игроков! Не слушай лже спецов- они либо подвержены пропаганде , либо проплаченные, либо идиоты!
      Абаскаль справился со сливом не умных Соболева, Зобнина и умного Джикию , с его агентом.
      Абаскаль открыл очень молодого Денисова, на которого лично я гнал- но видно что , от него хочет и видит Абаскаль-главное развитие вперед атаки, да молодой парень не всегда во время возвращается, но у него есть перспектива!

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      Ответить
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      Рейтинг: +6475

      fakeid 1 час назад

      даже я в курсе, что абаскаль обучался в одной академии вместе с месси. а что касается тренеров без особого игрового опыта, на-вскидку: моуриньо, виллаш-боаш, нагельсман, тедеско, даже слуцкий - все чего-то достигли. а мостовой тупая гнида. гнидее быстрова и губерниева.

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