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  • Мостовой – об учебе в тренерской академии РФС: «Абаскаль вообще в школу не ходил»

Мостовой – об учебе в тренерской академии РФС: «Абаскаль вообще в школу не ходил»

14 октября 2023, 15:00
8

Бывший спартаковец Александр Мостовой рассказал о процессе обучения на тренера.

«Мое обучение проходит в штатном режиме, следующая встреча в ноябре.

Прогуливал ли я? Нет, ни я, ни кто-либо другой не прогуливали уроки. Как я могу прогуливать, если самый старший из всех – все свое уже прогулял, ха-ха!

Тем более, если я что-то и упустил, то Абаскаль вообще в школу не ходил и на тренерских курсах не присутствовал. Все прекрасно знают, что он не играл в футбол. Где футбол, а где уроки испанца, ха-ха!

В случае ухода Абаскаля из «Спартака» меня вряд ли возьмут на стажировку, а он не пойдет доучиваться на тренера к нам в школу РФС.

Рано или поздно он доработает в московском клубе, получит кругленькую сумму денег и уедет к себе в Испанию – будет дальше отдыхать и получать удовольствие от жизни.

Потому что вряд ли после «Спартака» Абаскаль будет где-либо работать», – заявил Мостовой.

  • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
  • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
  • Процесс обучения стартовал в августе.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (8)
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САДЫЧОК
1697285911
Вот что делает пропаганда, с таким зазвездившимся Мостовым! Абаскаль делает команду быстрой и энергичной, убирает медленных игроков! Не слушай лже спецов- они либо подвержены пропаганде , либо проплаченные, либо идиоты! Абаскаль справился со сливом не умных Соболева, Зобнина и умного Джикию , с его агентом. Абаскаль открыл очень молодого Денисова, на которого лично я гнал- но видно что , от него хочет и видит Абаскаль-главное развитие вперед атаки, да молодой парень не всегда во время возвращается, но у него есть перспектива!
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Эном айс
1697286216
Потому что вряд ли после этой путяги Мостовой будет где-либо работать. Будет дальше отдыхать и получать удовольствие от жизни. Все прекрасно знают, что он играл в футбол. Где футбол, а где обучение в штатном режиме?(""""""""""") -----------
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NewLife
1697287871
Мост, давай завидуй осторожно, а то тебя накроет депрессняк))
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BoevStas1
1697287921
Он ему спать не даёт))Какая же Саша ты мразь!!!
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САДЫЧОК
1697288533
У Абаксаля, в отличие о тебя, лицензия UEFA категории Pro. Когда ты уже собственной желчью подавишься, дурень?
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k611
1697289442
Очень завистливый человек. Всё никак успокоиться не может.
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Niklas80
1697295501
Какое гнилое нутро у этого человечешки.
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Fialet
1697299568
Да уж, Маслобой совсем опустился.
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