Мостовой – об учебе в тренерской академии РФС: «Абаскаль вообще в школу не ходил»

Бывший спартаковец Александр Мостовой рассказал о процессе обучения на тренера.

«Мое обучение проходит в штатном режиме, следующая встреча в ноябре.

Прогуливал ли я? Нет, ни я, ни кто-либо другой не прогуливали уроки. Как я могу прогуливать, если самый старший из всех – все свое уже прогулял, ха-ха!

Тем более, если я что-то и упустил, то Абаскаль вообще в школу не ходил и на тренерских курсах не присутствовал. Все прекрасно знают, что он не играл в футбол. Где футбол, а где уроки испанца, ха-ха!

В случае ухода Абаскаля из «Спартака» меня вряд ли возьмут на стажировку, а он не пойдет доучиваться на тренера к нам в школу РФС.

Рано или поздно он доработает в московском клубе, получит кругленькую сумму денег и уедет к себе в Испанию – будет дальше отдыхать и получать удовольствие от жизни.

Потому что вряд ли после «Спартака» Абаскаль будет где-либо работать», – заявил Мостовой.