Касильяс назвал лучшего вратаря мира

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс назвал лучшего голкипера в мире прямо сейчас.
«Сегодня сильнейший Куртуа, хоть он сейчас и травмирован.
Затем идут Облак, тер Стеген и Кепа. Некоторые критикуют Кепу, но он отличный вратарь. Заменить Куртуа непросто», – сказал Касильяс.
- Куртуа получил травму крестов на тренировке в августе этого года.
- «Реал» подписал на его место Кепу. Вратарь пропустил 5 голов в 7 матчах Примеры.
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Источник: La Gazzetta dello Sport