Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Касильяс назвал лучшего вратаря мира

13 октября 2023, 11:19

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс назвал лучшего голкипера в мире прямо сейчас.

«Сегодня сильнейший Куртуа, хоть он сейчас и травмирован.

Затем идут Облак, тер Стеген и Кепа. Некоторые критикуют Кепу, но он отличный вратарь. Заменить Куртуа непросто», – сказал Касильяс.

  • Куртуа получил травму крестов на тренировке в августе этого года.
  • «Реал» подписал на его место Кепу. Вратарь пропустил 5 голов в 7 матчах Примеры.

Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!

Еще по теме:
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN 6
34-летний Куртуа прояснил свое будущее в сборной Бельгии после вылета с ЧМ-2026
Источник: La Gazzetta dello Sport
Испания. Примера Реал Касильяс Икер Куртуа Тибо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
1
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
2
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
4
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Все новости
Все новости
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
1
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
Вчера, 23:40
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
Вчера, 19:30
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
Вчера, 17:44
7
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
Вчера, 17:00
1
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
Вчера, 15:45
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
Вчера, 15:15
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
Вчера, 14:38
7
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
Вчера, 09:54
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
7 сентября
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
7 сентября
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
1
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
2
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
5 сентября
1
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
5 сентября
4
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
4 сентября
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
4 сентября
4
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
4 сентября
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
3 сентября
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+