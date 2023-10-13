Касильяс назвал лучшего вратаря мира

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс назвал лучшего голкипера в мире прямо сейчас.

«Сегодня сильнейший Куртуа, хоть он сейчас и травмирован.

Затем идут Облак, тер Стеген и Кепа. Некоторые критикуют Кепу, но он отличный вратарь. Заменить Куртуа непросто», – сказал Касильяс.

Куртуа получил травму крестов на тренировке в августе этого года.

«Реал» подписал на его место Кепу. Вратарь пропустил 5 голов в 7 матчах Примеры.

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