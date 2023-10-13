Соболев назвал сходство сборных России и Кении

Нападающий сборной России Александр Соболев высказался о ближайшем сопернике – сборной Кении.

Матч состоится в Турции 16 октября.

Кения 6 раз участвовала в Кубке Африки, но ни разу не выходила из группы.

Накануне Россия победила в товарищеском матче Камерун (1:0).

«Честно, ничего не знаю о сборной Кении. Знаю только, что быстро бегают, но в футболе есть мяч. Но мы тоже с мячом на «вы», – сказал Соболев.