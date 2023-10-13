Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Соболев назвал сходство сборных России и Кении

    Нападающий сборной России Александр Соболев высказался о ближайшем сопернике – сборной Кении.

    • Матч состоится в Турции 16 октября.
    • Кения 6 раз участвовала в Кубке Африки, но ни разу не выходила из группы.
    • Накануне Россия победила в товарищеском матче Камерун (1:0).

    «Честно, ничего не знаю о сборной Кении. Знаю только, что быстро бегают, но в футболе есть мяч. Но мы тоже с мячом на «вы», – сказал Соболев.

    Новости по теме
    Стало известно, кто будет играть в воротах сборной России против Кении 1
    Тренер Камеруна Сонг охарактеризовал Карпина
    Комментатор Андронов объяснил, чем матч Россия – Камерун войдет в историю 4
    Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6994

      Давид59 1 час назад

      Мысль глубокая. Быстро бегают. Ещё есть куча сходств: сильно по мячу бьют. Далеко от ворот и из аута выбивают и выбрасывают. Можно много сходств перечислять. Соболев - настоящий эксперт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25210

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Эх, Соболев... Соболев... И с мячом на "вы", и сам с собой на "вы". )))

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+